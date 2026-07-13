Ivana Gorosito, seleccionadora del newcom de la FEVA, dejó sus enseñanzas en Bahía

El fin de semana se llevó a cabo el Máster de Newcom Femenino a cargo de Ivana Gorosito, seleccionadora del newcom de la FEVA.

En el mismo participaron jugadoras y DT de Tres Arroyos, Darragueira, Monte Hermoso, Médanos, Sierra de la Ventana, Tornquist , Punta Alta, Mar del Plata, Neuquén , Río Negro, La Pampa y nuestra ciudad.

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La Clínica se llevó a cabo en el Polideportivo Norte, durante dos días a puro newcom, siendo todo aprendizaje, camaradería y alegría newconera.

Para la ciudad fue un evento deportivo muy importante, porque la coloca en un lugar preponderante en la capacitación y propulsión del este deporte, que hace también a los adultos mayores.

La misma tuvo el apoyo de la Dirección Deportes de la ciudad que la declaró de Interés Municipal.

Está capacitación estuvo gestionada y organizada por el Valkyrias grupo femenino de la ciudad.