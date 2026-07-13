Ivana Gorosito, seleccionadora del newcom de la FEVA, dejó sus enseñanzas en Bahía
Durante el fin de semana se desarrolló el Máster de Newcom Femenino.
El fin de semana se llevó a cabo el Máster de Newcom Femenino a cargo de Ivana Gorosito, seleccionadora del newcom de la FEVA.
En el mismo participaron jugadoras y DT de Tres Arroyos, Darragueira, Monte Hermoso, Médanos, Sierra de la Ventana, Tornquist , Punta Alta, Mar del Plata, Neuquén , Río Negro, La Pampa y nuestra ciudad.
La Clínica se llevó a cabo en el Polideportivo Norte, durante dos días a puro newcom, siendo todo aprendizaje, camaradería y alegría newconera.
Para la ciudad fue un evento deportivo muy importante, porque la coloca en un lugar preponderante en la capacitación y propulsión del este deporte, que hace también a los adultos mayores.
La misma tuvo el apoyo de la Dirección Deportes de la ciudad que la declaró de Interés Municipal.
Está capacitación estuvo gestionada y organizada por el Valkyrias grupo femenino de la ciudad.