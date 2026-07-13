Liga de Dorrego: SUPA le cortó la racha a Monte y Ferroviario se quedó con el clásico

Y la 16ª fue la vencida. Tras una rueda con triunfos, Atlético Monte Hermoso se quedó sin invicto al caer en su cancha ante SUPA por 4 a 3, en un verdadero partidazo correspondiente a la primera jornada de la segunda ronda del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Por su parte, Ferroviario se dio un gusto y venció como visitante en el clásico a Independiente por 3 a 0.

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Todos los resultados:

Atlético Ventana 2 (Tomás Monge, Lucas Lamberti), Villa Rosa 3 (Bruno Montero, Marías Izzi y Joaquín Maiques).

Alumni 2 (Kevin Pérez y Benjamín Bertelly), Divisorio 0.

Almaceneros 1 (Lázaro Ugalde), Esperanza 1 (Néstor Rosales).

Independiente Pringles 4 (Kevin Córdoba, Bryan Villalba y José Luis Acosta --2--), Club de Pelota 0.

Atlético Monte Hermoso 3 (Matías Martin --2-- y Facundo Schmidt), SUPA 4 (Jonathan Romero --3-- y Yago Sabanés).

Suteryh 3 (Jonathan Escobar --2-- y Alex Platner), Porteño 1 (Maximiliano Mastrángelo).

Progreso 2 (Franco Antognoli --2--), San Martín 1 (Nahuel Cornou).

Independiente Dorrego 0, Ferroviario 3 (Lucas Gorostiaga y Gianfranco Crisci --2--).

POSICIONES

1º) Atlético Monte Hermoso, 45 puntos; 2º) Ferroviario, 40; 3º) SUPA, 36; 4º) Suteryh, 34; 5º) Independiente de Dorrego, 30; 6º) Porteño, 28; 7º) Ventana, 23; 8º) Alumni, 22; 9º) Independiente de Pringles, Almaceneros y Villa Rosa, 20; 12º) Progreso, 18; 13º) San Martín, 16; 14º) Esperanza, 9; 15º) Divisorio, 5 y 16º) Pelota, 1.

Próxima fecha (17ª): Ferroviario-Divisorio, Independiente de Dorrego-San Martín, Progreso-Suteryh, Porteño-SUPA, Atlético Monte Hermoso-Pelota, Independiente de Pringles-Esperanza, Almaceneros-Villa Rosa y Ventana- Alumni.