El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 14 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 14 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento leve del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
Finalmente la noche será fría y húmeda y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.