El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 14 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Hacia la tarde, el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento leve del sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Finalmente la noche será fría y húmeda y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.



