Deportivo Villalonga y una sana costumbre: campeón de la Rionegrina

Fiel a su ya sana costumbre, Deportivo Villalonga se quedó con el certamen Apertura de la Liga Rionegrina de Fútbol tras vencer como local a Deportivo Patagones 3 a 0.

El elenco que conduce "Cachi" Haure había ganado 1 a 0 como visitante y no dejó dudas en el segundo cotejo decisivo.

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Si bien el conjunto maragato dispuso de un penal con el partido igualado --el arquero Sebastián Sandoval lo erró--, el local comenzó a imponer condiciones y ganó inobjetablemente con los goles de Simón de León (2) y Maicol Curallán.

Por su parte, el visitante terminó con 8 jugadores, ya que fueron expulsados Jonathan Delgado, Diego Riera y Yhutiel Carriqueo.

Tras la consagración, los festejos continuaron por el pueblo.

Fue el título número 13 para el Deportivo Villalonga en la Liga Rionegrina.