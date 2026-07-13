Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.514,34 para la venta y de $1.465,38 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,28% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.541,00 (+0,98%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.520,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.956,50 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.520,31 (-0,48%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.569,80 (-0,44%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 404 puntos básicos (0,00%).