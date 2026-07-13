Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.514,34 para la venta y de $1.465,38 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,28% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.541,00 (+0,98%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.520,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.956,50 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.520,31 (-0,48%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.569,80 (-0,44%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 404 puntos básicos (0,00%).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE