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Liga de Suárez: Racing de Carhué y Club Sarmiento irán por el Apertura

Por la vía de los penales, eliminaron a Unión de Pigüé y a El Progreso.

Racing de Carhué y Club Sarmiento de Pigüé --campeón defensor-- jugarán la final del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En su cancha, la Estrella superó por penales a Unión de Pigüé por 5 a 4, tras empatar sin goles el tiempo regular.

Bruno Basualdo, Juan Perotti, Emilio Romero, Gastón Gálvez y Alejo Martínez anotaron para el ganador, mientras que Matías Schroh, Francisco Schroh, Matías Giménez y Eduardo García, facturaron para los pigüenses. Homero Giudici atajó el remate de Sebastián Graff.

Por su parte, Club Sarmiento eliminó por la misma vía y en su cancha a El Progreso, tras imponerse 4 a 3 desde los 12 pasos. El período regular también había terminado en tablas y sin emociones.

Para los pigüenses convirtieron Valentín Otondo, Braian Pazos, Maximiliano Graff y Enrique Ducid, en tanto Agustín Eberhart contuvo el remate de Marcos Litre.

Para Unión anotaron Tomás Entraigas, Luciano Entraigas y Santiago Eberhart, mientras Leandro Litre atajó los tiros de Facundo Ertle y de Lucio Moscardi.

El partido definitorio entre Racing y Club Sarmiento se jugará en cancha neutral y ciudad equidistante, salvo acuerdo por parte de los involucrados.

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