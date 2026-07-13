17 días sin clases en lo que va del año: el Suteba bahiense iniciará este martes una protesta por 48 horas

La filial local del gremio docente Suteba iniciará este martes una "Jornada de lucha de 48 horas", que incluirá un paro de actividades y una asamblea de protesta, por lo que una vez más los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

Tanto el paro como la asamblea fueron dispuestos luego un plenario provincial del sector Multicolor del sindicato bajo las consignas "Salario igual a la canasta familiar. Devolución de los descuentos. Defensa del derecho a huelga. Aumento del presupuesto educativo. Contra la ley antieducativa de Milei. Restitución del programa MESA. Restitución de los fondos nacionales. Todo al básico", según puntualizaron en redes sociales.

Aunque los organizadores todavía no definieron el lugar y horario de la asamblea, sí confirmaron que entregarán certificado a los presentes.

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De esta manera, llegará a 17 la cantidad de días sin clases en lo que va del año en la ciudad.

Desde el inicio del Ciclo Lectivo 2026, el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo; 17, 21 y 29 de abril; 7, 12 y 20 de mayo; y 9, 18 y 30 de junio, mientras que la Sección Educación de ATE llevó adelante una huelga de 48 horas entre el 24 y 25 de junio.