Fútbol femenino: Villa Mitre venció a Municipales y habrá final para definir el Torneo Apertura

Villa Mitre dio un paso decisivo en la lucha por el campeonato al derrotar este domingo por 2 a 0 a Municipales en el Predio del Sindicato y estiró la definición del Torneo Apertura de la Primera División femenina de la Liga del Sur.

El conjunto dirigido por Manuel Pierrestegui hizo valer su condición de campeón vigente y construyó el triunfo con un gol de Lucrecia Semper en la primera etapa y otro de Morena Bouven en el complemento.

Con este resultado, Villa Mitre obligó a disputar una final desempate frente a Municipales, que volverán a enfrentarse en el mismo escenario para definir al ganador del primer certamen de la temporada.

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En Tercera división, Bella Vista venció 2-0 a Municipales y definirá el título con Tiro Federal.

Primera B

En la Primera División B se disputó la 16ª fecha, con estos resultados:

-Liniers 2 (Paulina Acevedo e Iara Schwab) – San Francisco 1 (Julieta Coronel).

-Pacífico de Cabildo 1 (Bianca Pasqualini) – Sansinena 1 (Melina Gómez).

-Huracán 3 (Keila Iglesias, en dos oportunidades, y Natasha Mella) – Olimpo 1 (Lurdes Antonietti).

-SPIQPYA 2 (Paula Rodríguez, los dos goles) – Estrella de Oro 1 (Luana Anfossi).

Tuvo fecha libre Rosario Puerto Belgrano.