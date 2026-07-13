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Fútbol femenino: Villa Mitre venció a Municipales y habrá final para definir el Torneo Apertura

El tricolor se impuso en el cotejo decisivo del playoff, igualó la pelea por el título y forzó un partido desempate para conocer al campeón de la Liga del Sur.

Fotos prensa gentileza Liga del Sur.

Villa Mitre dio un paso decisivo en la lucha por el campeonato al derrotar este domingo por 2 a 0 a Municipales en el Predio del Sindicato y estiró la definición del Torneo Apertura de la Primera División femenina de la Liga del Sur.

El conjunto dirigido por Manuel Pierrestegui hizo valer su condición de campeón vigente y construyó el triunfo con un gol de Lucrecia Semper en la primera etapa y otro de Morena Bouven en el complemento.

Con este resultado, Villa Mitre obligó a disputar una final desempate frente a Municipales, que volverán a enfrentarse en el mismo escenario para definir al ganador del primer certamen de la temporada.

En Tercera división, Bella Vista venció 2-0 a Municipales y definirá el título con Tiro Federal.

Primera B

En la Primera División B se disputó la 16ª fecha, con estos resultados:

-Liniers 2 (Paulina Acevedo e Iara Schwab) – San Francisco 1 (Julieta Coronel).

-Pacífico de Cabildo 1 (Bianca Pasqualini) – Sansinena 1 (Melina Gómez).

-Huracán 3 (Keila Iglesias, en dos oportunidades, y Natasha Mella) – Olimpo 1 (Lurdes Antonietti).

-SPIQPYA 2 (Paula Rodríguez, los dos goles) – Estrella de Oro 1 (Luana Anfossi).

Tuvo fecha libre Rosario Puerto Belgrano.

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