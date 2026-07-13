El atletismo bahiense cosechó títulos y podios en el provincial de Mar del Plata

La delegación bahiense cumplió una destacada actuación en el Campeonato Provincial de Mayores y U23, disputado en Mar del Plata, al obtener títulos, podios y muy buenos resultados individuales en un certamen que reunió a los mejores atletas de la provincia.

El torneo se desarrolló con las competencias de Mayores y U23 en conjunto, una particularidad que elevó el nivel deportivo y quedó reflejada en varias pruebas, donde atletas de la categoría U23 consiguieron mejores registros absolutos que los representantes de Mayores.

Un claro ejemplo fue la posta masculina de 4x100 metros, donde Bahía Blanca se consagró campeón provincial en Mayores, pero finalizó tercera en la clasificación general debido a que los dos mejores tiempos correspondieron a equipos U23.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las principales figuras del equipo bahiense sobresalió Quimey Sosa, quien se quedó con los títulos provinciales en los 100 metros, con un tiempo de 11s 32, y en los 200 metros, donde ganó la final con 22s 33, luego de imponerse en la serie clasificatoria con 23s 47.

También se consagró campeona provincial Nayla Chaves en lanzamiento de jabalina, con una marca de 32,34 metros.

La posta 4x100 de Mayores, integrada por Mauro Pezzutti, Diego Teijeiro, Luca Piccirillo y Quimey Sosa, completó otra gran actuación al quedarse con el campeonato provincial de la especialidad.

En las pruebas de medio fondo, Lucas Zanconi fue 11° en los 1.500 metros con un registro de 4m 39s 27 y 13° en los 5.000 metros con 17m 15s 12.

En la categoría U23 también hubo actuaciones de gran nivel. Guadalupe Romero obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros con 13s 11, tras haber ganado su serie clasificatoria con el mismo tiempo. Además, fue cuarta en la final de los 200 metros con 27s 05, luego de imponerse en su serie con 27s 52.

Lola Hippenner finalizó tercera en el heptatlón con 3.043 puntos, mientras que Luca Piccirillo ocupó el tercer escalón del podio en los 110 metros con vallas con un registro de 18s 11.

Federico Corzo terminó cuarto en el decatlón con 3.282 puntos.

Entre los velocistas, Diego Teijeiro fue sexto en la final de los 100 metros con 11s 53, tras ser tercero en su serie clasificatoria con 11.61, y luego ocupó el cuarto puesto en su serie de 200 metros con 24s 16.

Mauro Pezzutti fue tercero en sus series de 100 y 200 metros con tiempos de 12s 01 y 24s 38, respectivamente.

Ramiro Calvo terminó cuarto en ambas pruebas con 12s 10 y 24s 62, mientras que Agustín Estivaletti fue quinto con registros de 12s 31 y 24s 75.

Luis Sassi, por su parte, fue octavo en su serie de 100 metros con 13s 26 y sexto en la de 200 metros con 28s 03.

En los lanzamientos, Florencia Wirscke concluyó sexta tanto en bala -con 8,82 metros-, como en disco, con 25,65 metros.

En el medio fondo femenino, Rocío Detzel fue séptima en los 1.500 metros con 5m 39s 66 y octava en los 800 metros con 2m 41s 23.

La posta masculina U23 de 4x100, integrada por Luis Sassi, Federico Corzo, Agustín Estivaletti y Ramiro Calvo, finalizó en la quinta posición.

Más allá de las medallas obtenidas, el balance fue altamente positivo para el atletismo bahiense, que volvió a demostrar la solidez de su semillero y el gran presente de sus atletas juveniles, capaces de competir de igual a igual con los mejores exponentes de la categoría Mayores.