Lo de Napostá esta vez fue cosa seria ante Bahiense y se adelantó 2-1 en la final de la LBB Oro

Entre Carrizo y Alemañy le bajan la barrera a Muzi. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Cada partido de playoffs se escribe una historia diferente, eso sucede siempre. Y en esta particular serie, que empezó con un +42 de Bahiense y continuó con un +1 -en suplementario- de Napostá, esta noche la diferencia fue de 14 para los de la Avenida: 84 a 70, con la máxima que llegó a 22.

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Entre Hollender y Boniverado intentan contener a Heinrich.

De esta manera, Napostá se adelantó 2-1 en la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", y en caso de repetir el jueves se adjudicará el primer tramo del torneo.

Carrizo se estira para tapar a Muzi.

Lo que terminó sucediendo Napostá lo mostró desde el inicio. Porque salió activo ofensivamente, desarticulando los cambios defensivos de Bahiense.

Creció en su juego Fausto Depaoli.

La amenaza con sus recursos para poder atacar al canasto tuvo más efecto después de anotar los dos primeros triples (Carrizo y Depaoli), que obligaron a su rival a desproteger un poco más la pintura.

Por acá, por allá... Carrizo engañó a Muzi y Hollender.

La defensa inicial de Carrizo con Lamonega y de Santiago con Muzi limitó al tricolor, que tampoco encontró respuestas en Hollender (anotó su primer lanzamiento en 7m45, tras fallar previamente cinco).

Los rompimientos por el eje de Lamonega, el albiazul los contenía con una defensa escalonada en la que el base se iba encontrando con un obstáculo tras otro.

El giro de Lamonega para escapar de Andrés y Guerrero.

En el recambio Navallo tampoco encontró soluciones, contrariamente a Piccinini, que tuvo un banco positivo.

Y mientras Napostá cada vez se iba soltando más, Bahiense perdía fluidez y le costaba horrores anotar.

Experiencia y juventud: Heinrich, defiende a Juan Cruz Hoya.

De hecho, en el primer cuarto hizo 3-18 en tiros de campo y no lanzó libres, contra 4-6 en triples, 4-6 en dobles y 1-2 en libres de Napo, para el ¡21-6!.

La tendencia se mantuvo en la primera parte del segundo cuarto, porque Napostá insistió con su defensa y todos fueron sumando adelante: Guerrero, Alemañy, Diel, Heinrich, Andrés...

El "tiro loco" Alemañy cuando Bahiense propuso una zona.

Incluso, Bahiense en un momento se paró en zona y Alemañy respondió con un triple, estableciendo la máxima hasta ahí (4m30), de 21 puntos (31-10).

Intentando reaccionar y cambiar algo que pudiera romper con un rival que se daba todos los gustos, Bahiense extendió la defensa, luchó un poco más y salió de contraataque cada vez que pudo.

¡Qué duelo! Heinrich se le planta a Hollender.

Anulado Lamonega ofensivamente, crecieron Muzi y Hollender desde lo individual y elevaron sus porcentajes, con un segundo cuarto mucho mejor adelante: 7-15 en tiros de campo y 5-5 en libres.

Hollender sube y por detrás Guerrero trata de robar.

De todos modos, si bien Bahiense recortó a 13, con parcial de 10-2 (33-20), en el reparto de variantes Napostá rápidamente reaccionó con un parcial de 11-2 y sacó la máxima del partido (44-22), para irse al descanso largo 45-28.

Muzi, forzado, intenta romper, aunque tiene pegado a Alemañy.

En los primeros minutos del complemento y con las mismas asignaciones defensivas, Napostá volvió a sacar 21, teniendo adelante a un lúcido Heinrich desafiando permanentemente a Hollender, anotando y, también, generando juego.

Muy sólido se mostró Ramiro Heinrich.

Y con más espacios empezaron los lucimientos individuales, por caso -básicamente- Santiago y Carrizo, mientras que Bahiense decidió romper mucho más, sin obtener demasiados resultados, por la firme oposición que siguió encontrando.

A correr... Arranca el contraataque Pedro Santiago.

Con una formación que incluyó a Lozano, Muzi, Zanotto, Luengo y Hoya, Bahiense pudo bajarle a 12, con 8 minutos por jugar.

Y se animó a más el tricolor, atrevido defensivamente, jugando al límite y mordiendo en cada pelota, para pasar rápidamente de defensa a ataque. Así se puso a 10, 70-60, con 6m40 por delante.

Bien arriba va Marcos Diel.

Pero claro, para Napostá hubiese sido un pecado desperdiciar todo lo bueno que había hecho previamente. Y no la dejó pasar.

Se estableció nuevamente defensivamente, atacó con más cabeza sin entrar en la desesperación, metió un parcial de 8-0 y escapó 78 a 60, demasiado para el tiempo que restaba: 3m50.

Ya era tiempo de pensar en el jueves. Con este resultado y rendimiento definitivamente llegará mejor Napostá. ¿Podrá igualar Bahiense...?

Piccinini y Navallo ya piensa en lo que viene...

La síntesis:

Napostá (84): F. Depaoli (14), V. Carrizo (19), P. Santiago (9), M. Diel (12), R. Heinrich (10), fi; N. Guerrero (8), L. Alemañy (9) y G. Andrés (3). DT. Fabricio Piccinini.

Bahiense del Norte (70): A. Lamonega (10), S. Luengo (9), G. Muzi (26), E. Roberson (6), J.P. Hollender (13), fi; T. Bonivardo (2), M. Zanotto (3), B. Lozano y J.C. Hoya (1). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Napostá, 21-6; 45-28 y 67-52.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Napostá, 2-1.