Capturan a un cazador que llevaba un jabalí muerto en el habitáculo del motor

Personal policial del distrito de Patagones detuvo en las últimas horas a un cazador que llevaba un jabalí muerto dentro del habitáculo del motor de su camioneta.

La captura se llevó a cabo en un camino vecinal de este distrito, luego de una denuncia telefónica.

El hombre, de 48 años, se encontraba en el sector cazando, con una decena de perros sueltos en la caja de la camioneta Chevrolet, normalmente utilizada para hacer fletes.

Durante la requisa correspondiente, personal del Comando de Patrulla Rural de Patagones encontró un jabalí muerto bajo el capot del vehículo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El cadáver del animal fue decomisado y desnaturalizado, tal como lo establece el protocolo. No se indicó si el cazador poseía el permiso correspondiente. (agencia Carmen de Patagones)