Energía: más de $ 5.000 millones para una obra en Pringles y Dorrego

La dirección provincial de Energía lanzó la licitación para construir una nueva estación transformadora en el distrito de Coronel Pringles y el tendido de una línea de media tensión de casi 50 kilómetros de largo. Los trabajos tienen un presupuesto de unos 5.100 millones de pesos, y un plazo de ejecución de 15 meses.

Las ofertas por la obra se conocerán el 29 de este mes, en la sede del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en La Plata. El día 16 las firmas interesadas podrán recorrer la zona de obra.

La obra –cuyo costo fue calculado en 5.088.620.717 pesos- beneficiará a la zona de influencia de las localidades de Indio Rico, en Coronel Pringles, y Aparicio, en Coronel Dorrego.

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“La ejecución de la obra se fundamenta en la premisa del abastecimiento eléctrico a pequeños distribuidores municipales -en este caso, la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos Limitada de Indio Rico-, los cuales no se encuentran incluidas en los planes de inversión de la distribuidora provincial concesionada”, se explicó desde la Provincia.

Según se indicó, surge la necesidad de ampliar el Sistema Eléctrico Provincial de Subtransmisión para resolver la inestabilidad del abastecimiento, lo que en pequeñas poblaciones produce “indicadores deficientes en la calidad de producto” y “bajos niveles de tensión”.

La obra consistirá en la construcción de una nueva estación transformadora (ET) de rebaje 33/13,8 kV-1 MVA, sobre una plataforma aérea en la localidad de Indio Rico.

“La obra se completa con el tendido de una nueva línea aérea de media tensión (LAMT) de aproximadamente 48 kilómetros de longitud, concebida en su mayor tramo como aérea convencional en simple terna”, se especificó.

“Esta línea vinculará la nueva ET de Indio Rico con la actual ET 33/13,2 kV de Aparicio, en el kilómetro 555,5 de la ruta nacional 3.

Una vez finalizada la obra que se licita, la misma pasará a dominio de la empresa distribuidora EDES, que tendrá a su cargo la operación y el futuro mantenimiento”, se agregó.

La construcción de la línea aérea transcurrirá mayoritariamente por caminos rurales.

Los trabajos se desarrollarán partiendo desde punto de conexión o de suministro de energía en la ET Aparicio, en el distrito de Coronel Dorrego, hacia Indio Rico.

La línea de 33kV estará en su mayor parte suspendida a no menos de 6,5 metros de altura en zonas rurales; 7,5 metros en cruces de rutas nacionales o provinciales; y 9 metros en zonas urbanizadas. Solo tendrá un tramo soterrado, de apenas 75 metros.

La empresa ganadora de la licitación deberá realizar “toda la ingeniería de detalle, provisión, construcción y montaje, ensayos, puesta en servicio y marcha industrial de las nuevas instalaciones para poder vincularlas al Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires”.

Además de fijar un plazo de ejecución total de la obra 15 meses, a contar desde la firma del acta de inicio de obra por parte de la dirección de Energía y el contratista, se estableció como plazo de garantía un período de 6 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria.

La semana próxima será el turno de Villa Maza

Una obra similar en beneficio de la región se licitará el viernes próximo. Se trata de la construcción de una nueva estación transformadora y una línea de media tensión en el distrito de Adolfo Alsina, con una inversión total cercana a los 4.100 millones de pesos.

La apertura de sobres de las firmas interesadas había sido fijada para el 7 de este mes, pero luego se decidió trasladar el acto para el viernes 17 próximo.

La obra consistirá en la construcción de una nueva estación transformadora de rebaje 33/13,2 kV, 1 MVA, de plataforma aérea, en la localidad de Villa Maza.

Además, se ejecutará el tendido de una nueva línea aérea de media tensión, de 36,46 kilómetros de longitud. Esta línea vinculará la nueva estación transformadora con la ET Leubucó, que ya se encuentra operativa.

Estos trabajos tendrán un plazo de ejecución total de 15 meses, así como un período de garantía de 6 meses.