Monte Hermoso: en dos meses podría comenzar la obra de agua para Sauce Grande

El titular de la Cooperativa Telefónica, Federico Blum, el intendente Hernán Arranz y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Fernández, durante la firma de la carta de intención. Foto: Prensa Monte Hermoso

La obra de provisión de agua potable para el balneario Sauce Grande, en Monte Hermoso, podría comenzar en aproximadamente dos meses.

Así lo estimó el intendente Hernán Arranz, quien esta semana firmó una carta de intención con el presidente de la la Cooperativa Telefónica local, Federico Blum, para llevar adelante la obra.

“Estamos muy entusiasmados por el proyecto, ya que nos permitirá saldar una vieja deuda con el balneario Sauce Grande. Ese sector del distrito crece a pasos agigantados y merece tener servicios acordes”, enfatizó Arranz en el programa "Panorama", de LU2 Radio Bahía Blanca.

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El jefe comunal indicó que el proyecto técnico de la obra está listo, aunque la cooperativa evaluará modificaciones que permitan abaratar costos.

La carta de intención que firmaron Arranz y las autoridades de la Cooperativa Telefónica establece que la entidad será la desarrolladora del proyecto y, a cambio, tendrá la futura concesión del servicio.

Este acuerdo marca el inicio de una coordinación estrecha entre ambas partes para diseñar, financiar y ejecutar una infraestructura considerada vital para el desarrollo local.

Según lo estipulado, la Cooperativa asumirá un rol central como desarrolladora, comprometiéndose a aportar tanto los materiales como la mano de obra calificada, siempre bajo las especificaciones técnicas que establezca el proyecto definitivo.

En contrapartida, el Municipio expresó su intención de otorgar a la institución la factibilidad para la concesión, explotación y mantenimiento del futuro servicio de agua.

Esta decisión se fundamenta en el carácter social y la trayectoria comunitaria que la cooperativa mantiene dentro del distrito, un punto que el intendente Arranz destacó durante el anuncio inicial del proyecto hace un mes.

“Una vez más, una entidad de Monte Hermoso se pone al frente del pedido de los ciudadanos. No hay una empresa de otro lugar interesada en darle esta solución a los vecinos; por eso tiene que estar el Estado y por eso está la cooperativa”, dijo.

Más allá de la mejora en la calidad de vida, el proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales: la garantía del acceso al agua como un derecho humano esencial, la creación de una barrera epidemiológica contra enfermedades de transmisión hídrica y la promoción de un desarrollo urbano sostenible.

La obra permitirá, además, una mayor revalorización de la propiedad privada y una mejor integración del balneario dentro del Plan Integral de Desarrollo Urbano de Monte Hermoso.

El próximo paso formal será la elevación del expediente al Honorable Concejo Deliberante para su análisis y ratificación legislativa, con el objetivo de declarar oficialmente la obra como de utilidad pública.