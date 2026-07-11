Los cuatro motivos que hacen únicos a los atardeceres de Epecuén

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Hay lugares donde el atardecer es apenas el cierre de una jornada. En Epecuén, en cambio, es una experiencia que convoca a viajeros, fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan contemplar uno de los espectáculos más impactantes del sudoeste bonaerense.

A medida que el sol comienza a descender sobre la laguna, el paisaje cambia por completo. Los tonos dorados, naranjas, rosados y violetas se reflejan en el agua, las ruinas de la antigua villa adquieren una nueva dimensión y el silencio parece envolver cada rincón del lugar.

Pero ¿qué hace que los atardeceres de Epecuén sean tan especiales?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó el director de Turismo de Epecuén, Nicolás López, existen cuatro factores que se combinan para crear una postal difícil de encontrar en cualquier otro sitio.

1. El efecto espejo de una laguna extraordinaria

La primera explicación está en la propia naturaleza del lago.

"El Lago Epecuén es conocido por sus niveles extremos de salinidad, solo superados por el Mar Muerto. Esta altísima concentración de minerales cambia la densidad del agua y su tensión superficial, transformando la laguna en un espejo perfecto", señaló López.

Cuando el viento disminuye, la superficie se vuelve casi inmóvil y refleja con precisión el cielo y el paisaje que la rodea.

"El atardecer no ocurre solo arriba, sino también abajo, envolviéndote por completo en los colores del crepúsculo", describió.

Esa capacidad de duplicar el cielo convierte a cada puesta de sol en una experiencia inmersiva donde el horizonte parece extenderse hasta el infinito.

2. Una paleta de colores más intensa

El segundo secreto se encuentra en el aire.

La evaporación constante del agua salada genera micropartículas que permanecen suspendidas en la atmósfera y modifican la forma en que la luz solar se dispersa durante las últimas horas del día.

"Estas partículas actúan como prismas naturales que dispersan la luz cuando el sol se encuentra bajo en el horizonte. Esto intensifica los tonos dorados, naranjas profundos, violetas y rosados, creando una paleta de colores mucho más dramática y duradera que en otros lugares", explicó el funcionario.

Por eso cada atardecer parece distinto y las tonalidades permanecen durante varios minutos, regalando escenas que parecen sacadas de una pintura.

3. Un paisaje cargado de historia

La naturaleza aporta gran parte del espectáculo, pero la historia le da un carácter único.

Los árboles secos blanqueados por la sal y las ruinas de la antigua Villa Epecuén forman una escenografía que no existe en ningún otro punto del país.

"La silueta de los árboles secos y de los restos de la villa crean un contraste visual único. La luz dorada golpeando contra esos esqueletos y edificios genera una atmósfera de nostalgia, resiliencia y belleza poética", sostuvo López.

La historia del lugar potencia esa sensación. Fundada en 1921 como un importante centro turístico y termal, Villa Epecuén quedó bajo el agua tras la inundación de 1985. Décadas después, cuando las aguas retrocedieron, dejaron al descubierto un paisaje detenido en el tiempo.

Cada puesta de sol ilumina así no solo un escenario natural, sino también la memoria de una comunidad que logró resurgir.

4. El horizonte infinito y el silencio

La cuarta razón es quizás la más difícil de fotografiar.

La inmensidad de la llanura pampeana permite observar un horizonte limpio y abierto, mientras que el entorno de las ruinas conserva una tranquilidad poco frecuente.

"La amplitud del horizonte y el silencio que suele reinar en la zona hacen que la experiencia de contemplar la caída del sol se vuelva casi un ritual meditativo", afirmó López.

Sin edificios, sin grandes obstáculos visuales y lejos del ruido de las ciudades, el visitante tiene la sensación de encontrarse frente a un paisaje inmenso donde el tiempo parece detenerse.

Una experiencia que va más allá de la fotografía

Quizás por eso miles de personas llegan cada año hasta Epecuén para esperar la caída del sol. Algunos buscan la foto perfecta, otros simplemente sentarse a contemplar su belleza.

Es así que cuando el día termina y mientras el cielo se refleja sobre el agua salada y las ruinas se tiñen de dorado, resulta fácil entender por qué muchos consideran que en este destino se viven algunos de los atardeceres más mágicos de la Argentina.