Del escenario al mate: Soledad Pastorutti apadrina un museo nacido del sueño de un vecino de Sierra de la Ventana

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La reconocida cantante Soledad Pastorutti fue nombrada madrina del Museo del Mate de Capital Federal en una emotiva jornada dedicada a la cultura popular, realizada en la sede de Avenida de Mayo 853, un espacio declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La artista santafesina se sumó así al padrinazgo honorífico del humorista y narrador Luis Landriscina, quien el año pasado también recorrió el museo y manifestó su admiración por la propuesta cultural impulsada por Alberto Plaza, vecino de Sierra de la Ventana y considerado uno de los mayores coleccionistas de mates del mundo.

“Es un honor que me haya llamado don Luis Landriscina, con quien comparto de alguna manera este Museo del Mate: él como padrino y yo como madrina. Si bien el mate es una bebida que nos acompaña todos los días y cada uno lo prepara a su manera, eligiendo su mate, su bombilla y la temperatura del agua, acá van a aprender un montón de cosas que harán que el mate sea mucho más especial”, expresó Pastorutti ante historiadores, guías, trabajadores y propietarios del espacio.

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Durante su visita, la oriunda de Arequito recorrió las distintas salas junto a su equipo de trabajo, dialogó con turistas y compartió la experiencia de un grupo de visitantes chinos que, en la tradicional pulpería del museo, conocían los secretos de la infusión más representativa de la identidad argentina.

Como recuerdo de la jornada, la artista donó un mate que la acompañó durante numerosas giras artísticas. La pieza pasó a integrar la colección permanente del museo y ya puede apreciarse en una de sus vitrinas.

“Fue una velada hermosa. Se quedó mucho más tiempo del previsto porque el museo realmente atrapa”, destacó Alberto Plaza, impulsor de este singular espacio cultural que busca preservar, difundir y revalorizar una de las costumbres más arraigadas del país.

Antes de despedirse, Soledad definió al museo como “un lugar fascinante” y valoró el significado de haber sido elegida madrina.

Es un privilegio como argentina. De grande aprendí a valorar lo que significa el mate como compañero, el que inicia nuestras conversaciones más profundas cada día. Aquí descubrimos que todavía hay mucho por conocer sobre una tradición que creemos dominar, pero que guarda una enorme riqueza cultural”, afirmó.

Con la incorporación simbólica de Soledad Pastorutti, el Museo del Mate continúa consolidándose como un espacio de referencia para la difusión de una tradición profundamente ligada a la identidad nacional, ahora acompañado por dos figuras emblemáticas de la cultura popular argentina: Luis Landriscina y la propia Soledad.