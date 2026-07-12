Vacaciones de invierno: el nivel de reservas en las sierras aún no convence

A una semana del inicio de las vacaciones de invierno, el nivel de reservas de alojamiento en la Comarca Turística de Sierra de la Ventana sigue en niveles que no convencen a los empresarios del sector y encienden las alarmas. “Al día de hoy las reservas son bajas. Para este fin de semana largo, de hecho, se había reservado el 35% de las plazas disponibles, algo lejos de lo que esperamos”, reconoció el titular de Turismo, Víctor Antón.

El funcionario indicó que en los últimos años se ha impuesto la costumbre de viajar sin reserva, aunque opinó que es indudable que la falta de concreciones se debe a la crisis económica que viven miles de familias.

“El turismo ha cambiado mucho. El turista de hoy en día viaja en forma espontánea, sin reserva, y muchas veces se queda sólo por el día, sin pernoctar, o apenas por una o dos noches”, dijo.

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“Entendemos que muchos turistas van a venir de esa forma, sobre todo los que vengan de la región, pero de cualquier forma los niveles de reserva, a esta altura del mes, deberían ser más altos. Hoy, de hecho, tenemos un 10% o 15% menos reservas que hace un año. Ante este panorama no queda más que persistir con nuestra propuesta, a la que le venimos sumando fiestas gastronómicas atractivas y convocantes”, dijo.

En tal sentido, Antón confirmó la realización de la Fiesta del Salame Serrano en Sierra de la Ventana durante el 19 de este mes y, en el fin de semana del 25 y 26, el encuentro gastronómico Posta Sabores.

Este último se desarrollará en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, donde se congregarán elaboradores de alimentos y unos 20 productores nucleados en el programa de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA) de la región.

En ambos casos habrá propuestas culturales y recreativas coordinadas con el área de Cultura municipal.

“La intendenta Estefanía Bordoni nos ha insistido mucho para que organicemos festivales gastronómicos, porque suelen convocar a una buena cantidad de turistas”, dijo.

“Se cumple un doble objetivo: por un lado, atraemos visitantes; y, por el otro, promocionamos a nuestras queserías, nuestros vinos, chacinados y otros productos alimenticios”, añadió.

Varias provincias argentinas dieron inicio al receso invernal durante esta semana, entre ellas Córdoba y Santa Fe. Mañana se sumarán, entre otras, La Pampa, Neuquén y Río Negro, mientras que el lunes 20 será el turno de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este escalonamiento del período de vacaciones -indicó Antón- podría ser beneficioso para la comarca serrana.

“Nos preparamos para recibir turistas todo el mes, pero la crisis económica indudablemente está complicando el flujo turístico. De cualquier forma, un rol central lo tendrá el clima. Las buenas condiciones climáticas, y ni hablar la presencia de nieve, podrían provocar altos picos de afluencia, sobre todo durante los fines de semana”, subrayó.

“Si el tiempo nos regala una nevada que llegue a niveles de piso y no se quede en los picos de los cerros, somos optimistas”, añadió.