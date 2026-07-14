El genio de Leonardo da Vinci levanta vuelo en el club Argentino

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Desde hoy y hasta el domingo 16 de agosto se podrá presenciar en el club Argentino, avenida Colón 67, una de las muestras más atractivas, singulares y significativas que se pueda disfrutar en nuestro país. Se trata de “Leonardo Da Vinci, futuros presentes”, que expone 40 obras de este genio del Renacimiento italiano, llevadas a la realidad a partir de recreaciones realizadas siguiendo los lineamientos de los bocetos originales.

Creadas por el ingeniero Daniel Vázquez, la exhibición reúne máquinas construidas a partir de los dibujos de Leonardo, permitiendo que los visitantes observen, interactúen y comprendan principios mecánicos que anticiparon muchas tecnologías actuales.

Cada máquina dispone de un guía que explica su funcionamiento, los principios sobre los que fue creada y cómo el pensamiento ingenieril de Leonardo se anticipó casi 500 años a máquinas que hoy son parte de la realidad.

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Las piezas fueron construidas de manera artesanal por Vázquez, utilizando madera y materiales inspirados en la época, buscando así transformar la simple observación de cada obra en una experiencia de descubrimiento, aprendizaje y motivación.

Daniel Vázquez junto al helicóptero de Leonardo

La muestra viene recorriendo el país, habiendo pasado por la UTN de Córdoba, por el predio ferial de Catamarca, el palacio Barolo, el Centro Cultural del Bicentenario y el Complejo Astronómico Municipal de Rosario—y su objetivo es, según señala Vázquez, “acercar la figura de Leonardo desde una perspectiva accesible, educativa y contemporánea, de modo que inspire la creatividad, la curiosidad y la búsqueda del conocimiento”.

Las máquinas

Ordenadas en el amplio salón dorado del club Argentino se ubican las distintas máquinas, que van desde un modelo de helicóptero, pasando por un barco volador, una bicicleta, un puente giratorio, armas de guerra y un barco a palas.

Hay además una vitrina con copias de uno de los míticos códices de Leonardo, la colección de cuadernos manuscritos donde volcó sus ideas, estudios, dibujos y observaciones.

El Códice con los dibujos originales de Leonardo

Leonardo nació en 1452 en el poblado de Vinci, a 40 kilómetros de Florencia, en Italia. Fue el típico hombre del Renacimiento, destacado en múltiples disciplinas, reconocido como pintor, anatomista, arquitecto, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Falleció en 1519. Es considerado uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad.