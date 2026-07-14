Futsal: La Estación venció a Villa Mitre y se quedó con el Torneo Apertura

La Estación venció a Villa Mitre y se quedó con el Torneo Apertura de Futsal de la Liga del Sur.

El equipo dirigido por Jorge Torres ganó la final de los playoffs por penales (4 a 3), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular del partido disputado en La Curtiembre.

Los goles del conjunto ferroviario durante el encuentro los anotó Jonathan Carunchio y para el tricolor marcaron Luciano Laborde y Agustín Pullini.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, en la tanda, para La Estación volvió a marcar Carunchio y también acertaron Gastón Ackerman, Tobías Montiel y Eric Daza.

De esta manera, los dirigido por Pitu Torres se quedaron con el certamen, ya que también habían sido los mejores de la fase regular, y se ganaron su lugar en la definición anual.

*El plantel

-Jugadores: Lautaro Gómez, Marcelo Campos, Jonatan Carunchio, Bernabé Storni, Gastón Aravena, Mariano Sepúlveda, Martín Daza, Gastón Ackerman, Tobías Montiel, Julián Hidalgo, Octavio Kerman, Victoriano Romano, Diego Romano y Gonzalo Palacio.

-Entrenador: Jorge Torres

-Ayudante de campo: Alejandro Montero

-Preparador físico: Mariano Lasarte

-Delegados: Matías Koop y Sergio Gómez.