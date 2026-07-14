La millonaria suma que recibirá la AFA gracias al pase a semifinales de la Selección

Tras la victoria de la Selección por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 , gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “El Chiqui” Tapia, logró asegurarse el ingreso de 27 millones de dólares.

La FIFA dispuso entregar la suma de 727 millones de dólares en la presente edición del certamen entre todas las federaciones participantes, de los cuales 655 millones se distribuyen según el mérito deportivo logrado por cada delegación.

El origen de los fondos repartidos por la FIFA

No es uno sino varios los canales de ingreso de dólares hacia la FIFA. Están marcados por los ingresos derivados de los derechos de transmisión, patrocinadores y la venta de entradas. Lo propio tiene su origen en el incremento de países que aportaron seleccionados que, por primera vez en la historia, alcanzaron a 48, generando así más partidos e ingresos por ellos. Tales recursos la FIFA los utiliza para repartir los premios en cada etapa del mundial.

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Todas las selecciones ganan

Aun aquellas selecciones que quedaron en el camino tras el cierre de la fase de grupos también tuvieron su premio, ya que la FIFA estableció un mínimo de 10,5 millones de dólares por participar.

Sumado a ello, en la previa del torneo cada una recibió también 1,5 millones de dólares destinados a gastos operativos vinculados a la preparación, la logística y la organización interna.

En este sentido, a medida que avanzaban, el monto se elevaba. En consecuencia, Argentina, así como Francia, España e Inglaterra, se aseguraron 27 millones de dólares por obtener el pase a las semifinales del mundial.

50 millones para el campeón

Bajo esta lógica, el cuarto puesto mantendrá el monto del premio, mientras que el tercero se hará de un pozo de 29 millones de dólares. Siguiendo el criterio de la FIFA, quien se quede con el subcampeonato se llevará 33 millones de dólares y la selección que levante la copa del mundo ganará 50 millones de dólares. Este último será el monto más alto en la historia de los mundiales.

Así, la diferencia entre quien avanza de cuartos de final a semifinales es de ocho millones de dólares. Y la escalera económica sigue. Del cuarto al tercero representa la suma de 2 millones de dólares más. Y la diferencia entre el campeón y el subcampeón alcanza los 17 millones de dólares.

Además, las selecciones del quinto al octavo lugar también tienen un premio importante de 19 millones de dólares de forma particular. En relación a quienes llegan a los octavos de final se hacen de 15 millones de dólares y quienes pasan la fase de grupos obtienen 11 millones de dólares. Por último, quienes no superen la instancia inicial reciben nueve millones de dólares.

¿Qué destino le da cada Federación?

El premio obtenido por la participación en el mundial es repartido internamente por cada una de las federaciones según la organización interna. La distribución de los fondos se hace entre jugadores, cuerpo técnico y las áreas que formaron parte del certamen internacional.

En el caso de Argentina, así como la FIFA establece un monto inicial para preparativos, la AFA acordó porcentajes y condiciones del reparto también en la previa al inicio de la Copa del Mundo con el plantel y el cuerpo técnico.

Ocho millones más que en Qatar 2022

Argentina, campeona en Qatar hace cuatro años, se llevó 42 millones de dólares. Por su parte, la subcampeona Francia embolsó 30 millones y Croacia, tercera, se llevó 27 millones.

Los ocho millones de dólares que se suman al premio de esta edición representan el incremento del 19% para el ganador del torneo respecto de la anterior competición.

El monto subió para todas las selecciones

Además del incremento en los montos de los premios, también se elevó el valor mínimo por participación.

Mientras que en Qatar 2022 aquellos seleccionados que resultaron eliminados en primera ronda se llevaron la suma de nueve millones de dólares, hoy el piso es de 10,5 millones para quienes superaron la instancia y nueve millones para quienes no lo hicieron.

Una vez finalizado el mundial, la FIFA transfiere el dinero a cada una de las federaciones.