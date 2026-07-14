Pedro Santiago, tras la victoria de Napostá: el masticar bronca, la clave de la serie y el "no clima" de final

Con un muy buen arranque y siendo sólido a lo largo de toda la noche, Napostá redondeó un sólido triunfo ante Bahiense del Norte, que lo dejó a un paso de quedarse con el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

"Estoy muy contento, sabemos que todavía falta, vamos a tratar de hacer lo mismo el jueves, de repetirlo", admitió Pedro Santiago, de buen partido y siendo clave en ese positivo inicio en la noche, sobre todo con una buena defensa ante Guido Muzi.

La segunda victoria consecutiva "Napo" en la llave fue por 84 a 70, demostrando la recuperación definitiva del equipo tras perder el primer punto por 42 unidades y ganar el segundo por uno y en tiempo suplementario.

-Tuvieron un muy buen comienzo, como que arrastraron esas sensaciones positivas del segundo juego...

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-Desde el primer partido directamente, porque ellos salieron a pisarnos la cabeza y lo hicieron bien, estuvimos masticando bronca toda la semana, entrenando duro. Lo pudimos resolver en el segundo partido y lo volvimos a hacer hoy (por anoche). Creo que el jueves lo vamos a hacer con la misma actitud.

Pedro Santiago y Ramiro Heinrich ayudan a Marcos Diel a reincorporarse.

Con una muy buena contracción defensiva, Napostá dejó a Bahiense del Norte en sólo ¡6 puntos! en el primer cuarto, que lo ganó 21 a 6.

Apoyado en ese buen arranque, llegó a sacar la máxima de 22 puntos (44 a 22) y nunca más volvió a estar a menos de 10.

"Nuestra clave está en la defensa. Por más que adelante tengamos muchas armas, si no defendemos no la metemos. Bahiense es un equipo que juega a poco goleo, defiende muy duro y supimos resolverlo, pero todavía queda", insistió Pedro, quien terminó el partido con 15 de valoración, producto de 9 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un recupero y dos tapas.

Pedro Santiago sale de contraataque por el eje.

La serie continuará el jueves con el cuarto punto, que puede marcar el final de la llave en el Osvaldo Casanova que, a decir verdad, viene luciendo un marco de público muy distinto a lo visto hace un año, algo a lo que hizo referencia Santiago.

-¿Qué tienen que repetir el jueves para cerrar la llave?

-Tenemos que defender igual que esta noche, poner mucha actitud. Y, bueno, me gustaría que hubiera más gente en la cancha para vivirlo más como una final, pero la defensa va a ser la clave.