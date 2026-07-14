Bahía recibirá por primera vez una concentración nacional, en la cancha de agua de Universitario

Bahía Blanca y la Asociación Bahiense de Hockey serán sede de la Concentración Nacional Juvenil, que organiza y fiscaliza la Confederación Argentina bajo el Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos.

La misma será la primera para nuestra ciudad y se desarrollará en la flamante cancha de agua del Club Universitario.

La actividad se extenderá del lunes 3 al jueves 6 de agosto y estará destinada para los jugadores y jugadoras (un total de 46) más destacados del país en la categoría Sub 16.

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Los entrenamientos estarán a cargo de Ezequiel Paulón, Director Deportivo y encargado del Plan, quien estará acompañado por distintos entrenadores y preparadores físicos.

Además de las diferentes actividades que contempla la concentración, los jugadores y jugadoras involucrados también realizarán una serie de amistosos ante los Seleccionados Sub 19 (femenino y masculino) de la ABH.

Asimismo, el día lunes se brindarán dos charlas, con las siguientes enfocadas en las siguientes temáticas: el desarrollo de talentos (a cargo del preparador físico de la CAH, Luciano Agüero) y la óptica desde el desarrollo de talentos (la brindará Ezequiel Paulón).

*Los "nuestros"

Entre los convocados para esta nueva concentración habrá tres representantes de la Asociación Bahiense.

En la rama femenina estarán Dolores Alende (arquera de Sociedad Sportiva) y Eva Arranz (jugadora de Atlético Monte Hermoso).

Mientras que entre los varones, formará parte Francisco Cañizares, jugador de Puerto Belgrano.