Argentina se despidió de Kansas cumpliendo el ritual: Lautaro puso la música, hubo asado y las bromas de Dibu

Al igual que a lo largo de todo el Mundial 2026, la delegación Argentina compartió el habitual asado de camaradería previo a cada partido.

Esta vez se trató del último en Kansas, donde la Selección hizo base en la mayor parte del certamen y antes de mudarse a Atlanta, donde el miércoles -desde las 16- jugará la histórica semifinal ante Inglaterra.

Como fue habitual durante todo el torneo, en el asado se cumplió con el video (compartido por Claudio Tapia) que mostró algunos de los rituales característicos: Lautaro Martínez eligió la música y Emiliano Martínez bromeó.

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"¿Sin grasa, no?, ¿Todo light?", tiró el arquero.