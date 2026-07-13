Cristian Ramos se quedó con el torneo homenaje a "Omar Giovannini" en el aniversario de Tiro Federal

En el marco del Torneo Aniversario de Bochas del Club Tiro Federal, que homenajeó a "Omar Giovannini", tuvo como ganador a Cristian Ramos, representante de Ferroviario de Coronel Dorrego, quien se impuso en la final ante Alfredo Bevilaqua, jugador de La Armonía, para quedarse con el título.

El certamen reunió a destacados bochófilos de la región y rindió tributo a Giovannini, una figura muy apreciada y vinculada a la actividad, en una jornada marcada por el buen nivel deportivo y el reconocimiento a su trayectoria.

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El podio se completó con Gabriel Hutchinson, de 9 de Julio, quien ocupó el tercer lugar, mientras que Mauro Varela, de La Armonía, finalizó en la cuarta posición.

Posiciones

1) Cristian Ramos (Ferroviario de Coronel Dorrego).

2) Alfredo Bevilaqua (La Armonía).

3) Gabriel Hutchinson (9 de Julio).

4) Mauro Varela (La Armonía).