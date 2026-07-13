Angel Cappa: “Inglaterra será la primera prueba de fuego para nuestra Selección en el Mundial”

“Gracias por la nota, un placer”. Por favor “Maestro”, el placer es nuestro.

Desde Madrid, la capital de España, el bahiense Angel Alberto Cappa abrió en “modo Mundial” la charla con el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

“No fue un campeonato del mundo brillante. No se ha jugado bien y hubo escasa calidad. Fueron pocos los partidos que nos dejaron buenas sensaciones y más allá de algunos pasajes de fútbol convincente que mostraron Marruecos, Inglaterra, Portugal, España y la propia Argentina, el que está a pleno y te llena los ojos es Francia, que tiene una idea definida y un gran poder de gol”, fue la primera lectura del ex jugador y entrenador formado y criado en la “ciudad” de Villa Mitre.

Para Angel, próximo a cumplir 80 años, hay excusas concretas sobre lo que piensa y puede analizar a la distancia: “Los jugadores de los mejores seleccionados llegaron al Mundial muy cansados, después de campañas muy extensas, y a eso hay que agregarle que se juega a horarios donde hace muchísimo calor, lo que hace que sea muy difícil rendir al máximo”.

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Acto seguido, puso foco en la Scaloneta y en la semifinal de este miércoles, frente a Inglaterra en el Atlanta Stadium.

“Argentina se ha encontrado, hasta ahora, con equipos inferiores, incluso algunos muy inferiores. No ha logrado jugar bien, o al menos no estuvo a la altura de la capacidad que tiene y supo conseguir en el último tiempo. El equipo inglés será su primera prueba de fuego, creo que ahí nuestra Selección se va a despertar y podrá rendir mucho más. Cuando un jugador de calidad se enfrenta a un desafío de esta naturaleza, saca a relucir todo lo que tiene y lo que sabe”, afirmó el también licenciado en filosofía y psicopedagogía.

Se metió de lleno en la eterna discusión del “jugar bien o el ganar como sea” y alabó la mayor virtud del seleccionado nacional: “Siempre se siente ganador”.

--¿Qué más se puede agregar de Messi?

--Es una lástima que tenga 39 años y que en poco tiempo no veamos más su creatividad dentro de un campo de juego, aunque sigue siendo decisivo e importante más allá de que no tenga tanto contacto con el balón como antes. Nació genio y morirá genio.

Además destacó que la conexión de Scaloni con la gente fue algo que ayudó y mucho a la Selección.

“Es un equipo que responde al sentimiento y al gusto de la mayoría de los argentinos", además de que se logró "una comunicación perfecta entre lo que propone el seleccionado y lo que siente la patria futbolera”.

Angel, que odia las comparaciones de planteles, procesos y retos históricos, dice que antes de manifestar que es argentino aclara que es bahiense y villamitrense.

Debutó en la Primera del tricolor a los 16 años, a los 23 pasó a Olimpo (vistió esa camiseta entre 1965 y 1978) y curtió su talento en los distintos combinados de la Liga del Sur en épocas donde el fútbol del interior tenía otra consideración y se jugaban campeonatos argentinos de niveles extraordinarios.

Se recibió de Director Técnico en España, fue el entrenador de las juveniles de la Federación Castellana y en 1981 se alineó al pensamiento clasista de César Luis Menotti, siendo su asistente en la Selección Argentina que participó en el Mundial de 1982.

También acompañó al “Flaco” en el Barcelona, logrando la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España, todo en 1983.

Fue la mano derecha de Jorge Valdano en Tenerife y el Real Madrid y en el fútbol argentino dirigió a Banfield (1985-86 y 1987-88), Huracán (1988-89 y 2008-09), Racing (1998, 2003), River (2010) y Gimnasia La Plata (2011).

“En el Globito de Parque Patricios fue subcampeón con un equipo que hizo historia, ´Los Ángeles de Cappa", que definió el título del Clausura en la última fecha ante Vélez Sarsfield, jugando a un nivel superlativo, para muchos el mejor de la era 2000 en el fútbol argentino.

En el exterior lo hizo en Unión Deportiva Las Palmas (1996-97), Atlante de México (1999), Tenerife (2000), Universitario de Perú (2002, consiguió el título del Apertura), Mamelodi Sundowns de Sudáfrica (fue campeón en 2005) y Universidad San Martín de Perú (2012).

Tiene asimismo cuatro libros publicados en torno al mundo de la redonda: Fútbol sin trampa: en conversaciones con César Menotti (1986); Y el fútbol, ¿dónde está? (2004); La intimidad del fútbol (2008); Hagan juego (2009) y, junto con su hija María Cappa escribieron También nos roban el fútbol (2016). Además, ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas de México, Argentina y Perú. En España, ha colaborado con medios como El País, El Mundo, Marca o el blog de eldiario.es Contrapoder.

“En unos meses estará listo el quinto libro”, avisó antes de la despedida y de dejar atrás una entrevista con frases memorables y de sabor dulce para los futboleros de ley.

Al final, el deseo para este miércoles: "Tenemos todo para ganar". Y advirtió: "Estamos frente a un equipo del mismo nivel", por lo que el partido "casi con seguridad se va a definir por detalles". Detalles que, avisó, "a veces caen de un lado o del otro".

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