Ángel Cappa sobre Menotti: "No murió. Esos personajes viven para siempre en su legado"

El bahiense Ángel Cappa, el ex entrenador y pupilo de César Luis Menotti, expresó su admiración por el DT campeón del mundo y aseguró que “jamás morirá ya que su legado vivirá para siempre en los que lo respetaban”.

En un encuentro con la prensa, Cappa expresó su profunda tristeza por la pérdida de Menotti, recordando con cariño y admiración al hombre que fue no solo su mentor, sino también un amigo cercano.

"César era mi amigo íntimo y Menotti, mi maestro", compartió, revelando la estrecha relación que los unía más allá de la cancha. Para Cappa, Menotti no solo fue un técnico brillante, sino también un ser humano excepcional cuyo legado trascenderá generaciones.

“No se murió, como no murió Maradona. Esos personajes viven para siempre”, aseguró Cappa sobre el legado de Menotti en la historia del fútbol argentino.

Cappa, conocido por su filosofía de juego vistoso y ofensivo, se considera a sí mismo como uno de los muchos discípulos de Menotti. "Siempre me consideré alumno de todos los jugadores que vi. Entre todos ellos, Menotti fue el que más enseñanzas me dejó", confesó el ex director técnico.

Además, destacó la visión a largo plazo que compartían y señaló el respaldo que Menotti brindó a los procesos futbolísticos a largo plazo, como el actual ciclo de Lionel Scaloni al mando de la Selección argentina.

La conexión entre Cappa y Menotti va más allá de lo profesional. Ambos dirigieron a equipos emblemáticos del fútbol argentino, como River y Huracán, y compartieron la autoría de un libro que refleja su pasión por el juego limpio y la belleza del fútbol: "Fútbol sin trampas: en conversaciones con Ángel Cappa".