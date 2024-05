Kicillof firmó “un pacto con el pueblo” y cruzó a Milei: “El presidente mintió”

En medio de las dificultades del Gobierno de Javier Milei para lograr los consensos necesarios para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, este sábado hubo un acto en la provincia de Buenos Aires con clara connotación opositora. Se llevó a cabo una semana antes de la fecha elegida para el llamado Pacto de Mayo, que por estas horas está caído como tal.

En este sentido, quien fue el principal orador del plenario de la militancia, que tuvo lugar en Florencio Varela, el mandatario bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador peronista es hoy el principal opositor a Milei y por eso también el destinatario de la mayor cantidad de críticas del Presidente. Incluso no estaba invitado al tan mentado pacto con los gobernadores.

“La Patria no se vende. Es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a los valores que expresan y la intolerancia del Presidente”, aseguró el mandatario al inicio de su discurso. Y agregó: “Venimos a decir que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires”

“Estamos para pensar y organizar la militancia en esta etapa”, aseguró el Gobernador ante más de 35 mil personas en Florencio Varela.

Y añadió: “Reconocimos la legitimidad de Milei, que ganó las elecciones. Pero como bien dijo Cristina, está la legitimidad de origen y la de gestión”.

En la misma línea, Kicillof manifestó: “Respetamos esa legitimidad, pero con la misma fuerza decimos que en la provincia ganamos las PASO, las generales y el balotaje”.

Y redobló la apuesta: “Desde acá, desde Varela, le decimos al Presidente que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial y cada uno de los intendentes y gobernadores”.

Asimismo, el mandatario advirtió: “Si continúan con las medidas contra el pueblo se profundizará el plan de lucha”. Y agregó: “Se decidió en este plenario continuar con la lucha hasta que se derrumbe la ley Bases. Nos vamos a manifestar el día de la votación”.

Sobre el Pacto de Mayo, Kicillof aseguró que “pretenden que firmemos la plataforma de Milei y no estamos de acuerdo con esas ideas. Nunca conversaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos”. Y sentenció: “Por qué no convocan el 4 de julio. No es pacto ni es de mayo” (TN)