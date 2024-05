Francos ya habla de una nueva fecha para el Pacto de Mayo: “Podría hacerse el 20 de junio en Rosario”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que la fecha en que se concretará el Pacto de Mayo —originalmente previsto para el 25 de este mes—, podría ser el 20 de junio en Rosario, Santa Fe.

“En retrospectiva, si digo lo que imaginaba en abril, esperaba estar un poco más avanzado. Tal vez, incluso, con la Ley aprobada. Entonces, ir a la convocatoria para el Pacto, con una estructura legal que permita al país generar una corriente de inversiones por parte de empresas internacionales en la Argentina, y que esto nos coloque en un escalón distinto”, expresó Francos en diálogo con TN.

Después, se sinceró: “Pero eso no se dio exactamente así. Venimos un poco demorados con la Ley. No con la aprobación, yo diría con la Ley. Tal vez lo que no hicimos y debimos hacer, es tratar en conjunto en ambas cámaras, simultáneamente, y ahí, a lo mejor, nos quedó poco tiempo para discutir en el Senado. También hablé mucho con los gobernadores y con los senadores, pero no sobre el texto de la Ley, sino solamente sobre las ideas generales”.

Consultado por las polémica con los movimientos sociales, el ministro destacó que fue muy útil habilitar líneas telefónicas para que se denuncien las amenazas y los aprietes. “Se demostró lo que todos sabíamos, que muchos de esos movimientos sociales estafaban, no solamente al Estado, sino también a quienes más lo necesitaban. El mayor crimen no es robarse unos pesos del Estado que iban a otro destino, el mayor crimen es negociar con la pobreza”, enfatizó.

“Yo creo que no todos los dirigentes sindicales son iguales, aunque existe en algunos sectores este patoterismo de presión. La gran prueba que deberían pasar los dirigentes sindicales hoy es convocar un paro general sin paro de transporte. A ver qué pasa, a ver qué opina la gente del paro, a ver si realmente existe la representatividad para armar un paro si le das transporte a la gente. Creo que no tendría ninguna aceptación. No tengo duda. Sería un día normal”, sentenció.

Respecto del controvertido Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), Francos enfatizó que “el presidente de YPF, Horacio Marín, dio una conferencia en Nueva York y dijo que sin RIGI no habrá plantas de licuefacción de gas. Hay una empresa que desde el gobierno anterior venía conversando en su interés de invertir en la Argentina”.

