Revelan información que compromete a Furia de GH: “Amenaza a la producción”

Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en una de las protagonistas de esta edición de Gran Hermano (Telefe). Por su personalidad y su forma de vincularse con el resto de los participantes dentro de la casa, la doble de riesgo cosechó muchos fanáticos aunque, también, varios haters que cuestionan sus gritos y actitudes violentas. En ese contexto, en las últimas horas trascendió una información que generó mucha repercusión en el ambiente: al parecer, la personal trainner habría amenazado a la producción del programa.

Fue el periodista Ángel de Brito quien reveló la fuerte interna que hay entre la participante y parte de la producción del programa. “Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente, ellos lo van a desmentir; pero me cuentan que la producción de Gran Hermano está teniendo ciertos inconvenientes con Furia. Es un personaje hermoso: está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a los productores”, arrancó el conductor de LAM (América).

Sin pelos en la lengua y con datos bien concretos, incluso hasta nombres y apellidos, el periodista continuó: “Son inconvenientes que, por supuesto, no se ven al aire, sino que transcurren en el confesionario. Furia no solo se queja, sino que amenaza a la producción. Particularmente a dos productores muy conocidos para el medio: Graziano y Juan Manuel Méndez. Cuando ven estas situaciones de desborde, la llaman al confesionario para bajarla y que se calme, pero ella ¿qué dice? Que apenas la dejen afuera va a contar todo”, reforzó De Brito sobre la posibilidad de que Juliana quede eliminada del reality y revele las internas que hubo cuando la cámara no estaba grabando.

“Están muy preocupados. No solo por lo puede llegar a decir, sino por si miente. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita”, concluyó Ángel confirmando el escándalo interno que padece la producción del reality con una de sus mejores jugadoras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por lo pronto, este domingo, Furia no irá a placa y su permanencia en el reality se estirará una semana más. Mientras tanto, Juliana hace campaña para que se vaya Emmanuel, con quien supo tener un vínculo de amistad.

Hace unos días, los examigos se cruzaron en una violenta pelea. El conflicto se desató porque la participante se enojó cuando Santiago Del Moro les confirmó que el voto del público era positivo. Tras escuchar la novedad, la deportista se trasladó del living a la habitación al grito de: “Que le den el premio a Emmanuel y que se lo meta en el ort…”.

“Este chabón ya no puede estar acá en esta instancia del juego. La gente lo sabe. Yo lo apoyé porque se victimiza como un ‘Hijo de P…’. Él es el más traicionero y mentiroso”, sostuvo Juliana en presencia de Florencia y Virginia.

Al enterarse de las declaraciones de Juliana, Emmanuel decidió enfrentarla: ingresó a la habitación y se dirigió directamente hacia Furia, a quien le dijo de todo. “Yo no soy ningún ‘Hijo de P...’. Mi mamá no es ninguna Pu… así que la respetás”, comenzó diciendo el peluquero.

“¿Ahora la respetás a tu vieja, que la odiás?”, le retrucó la doble de riesgo a Emmanuel para luego aclararle que va a eliminarlo cuando la placa sea negativa. Además, en esa misma línea, acusó al hermanito de haberse tomado siete cervezas en la casa. “Te tienen que sancionar, borracho”, sostuvo. “Seguro seguís acá adentro porque te cog… a alguien de acá, casting sábana”, enfatizó.

“Sos un mentiroso y la gente te odia. Te quedaste solo”, agregó Furia. Emmanuel, en tanto, se retiró de la habitación junto a su amiga, Noelia.

A pesar de los gritos e insultos de Juliana, el cordobés aseguró que no le guarda resentimiento. “Yo la quiero un montón, no quiero que me diga más esas cosas”, expresó con cierta angustia y afirmó que el resto de los concursantes no se animan a enfrentarla.

“Todos le tienen miedo”, cerró mientras Noelia lo consolaba y le decía que él no se merece ser insultado. También le recomendó ignorar a Juliana y no pelearse más con ella, aunque la doble de riesgo quedó indignada y, cada vez que puede, le pide a su fandom que saque a Emma del juego. (Infobae)