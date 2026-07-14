Es puntaltense, jugó Olimpo y hoy es figura en el fútbol de Malta

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de dos temporadas siendo “caudillo” y capitán en un equipo sin tanta historia en la Liga pero que viene de ser subcampeón, le llegó la chance de dar el salto a uno de los clubes más populares de la Premier League de Malta, la competencia de elite de aquel país, compuesto por un archipiélago en el centro del mar Mediterráneo, al sur de Italia, al este de Túnez y al norte de Libia.

El puntaltense Leandro Lacunza, elegido como mejor letaral derecho en el último torneo, dejó el Birkirkara Football Club para fichar con el Hibernians FC, la entidad más antigua de la Liga (es la única que permanece desde 1945) y la primera en codearse con los grandes de Europa.

“Leandro se une a los Paolites de cara a la próxima temporada, aportando calidad y ambición a nuestra plantilla. Estamos emocionados de comenzar este nuevo capítulo juntos y esperamos verlo representar los colores blanquinegros con honor y compromiso”, escribió la institución en sus redes sociales.

Hubernians cuenta con 13 títulos locales (Premier), 11 Copas de Malta y 5 Supercopas.

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“Siempre sueño en grande, y llegar a uno de los clubes más populares y categorizados de la Liga (juegan 12 en Primera división) es un paso más que importante en mi carrera”, sentenció “Lea”, que los 28 años sigue esperando la oportunidad de enrolarse a algún elenco europeo.

Tras disputar 23 cotejos en Alvarado de Mar del Plata en el primer semestre de 2024, emigró a la isla y no le fue nada mal: en el Birkirkara completó 61 partidos en todas los certámenes y marcó 5 goles.

Formado en Rosario Puerto Belgrano, este lateral o volante que arribó a Olimpo en 2011 para competir en las Menores de AFA, firmó contrato por un año y será su tercera experiencia fuera de la Argentina.

En mayo de 2016 debutó en la Primera del aurinegro de la mano del DT Cristian Díaz, y en la temporada 2018-2019 de la B Nacional se transformó en titular indiscutible con 22 presencias y un gol.

A los 27 años pasó de Olimpo a Brown de Puerto Madryn, de ahí a Chacarita y posteriormente a Alvarado.

El actual entrenador del Hibernians (gerenciado por una empresa de Estados Unidos, que a su vez asesora clubes de la Serie B de Italia y a varios de Brasil) es el turco a Tuğberk Tanrıvermiş, y junto al defensor argentino se incorporaron el nigeriano Joseph Mbong, el maltés Nathan Agius y el inglés Pablo Sánchez.