Una mujer tuvo que retractarse en redes por escrachar a una pediatra que debió renunciar a su trabajo

La Justicia bonaerense ordenó que una mujer se retracte en redes sociales después de escrachar a una pediatra que debió renunciar a su trabajo. La implicada había expuesto en historias de Instagram que llevó a su hija hasta el Hospital de la ciudad de Verónica por fiebre y que allí la doctora María Florencia Rodas no la había atendido.

El caso tuvo lugar en octubre de 2025 cuando C.M. llevó a su bebé de 18 meses hasta la guardia del Hospital Guillermo Hernández debido a que tenía fiebre. En ese momento la atendió Rodas, quien le informó que no era un cuadro grave, por lo que solo necesitaba control.

Sin embargo, horas después la madre regresó hasta el hospital porque la fiebre de su hija no bajaba y fue en esa oportunidad cuando escrachó a la profesional por redes sociales, donde dio el nombre completo de la pediatra, fotos y hasta pidió que el intendente Leonardo David Angueira intervenga.

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Frente al escrache, Rodas debió renunciar a su trabajo y acudió a la Justicia para que la mujer responda ante la grave situación que había vivido.

Conforme al dictamen al que accedió la agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público bonaerense dispuso que la mujer, en un plazo de 24 horas, realice un pedido de disculpas públicas.

“Dichas disculpas serán en las redes sociales Instagram, Facebook y en la aplicación WhatsApp, donde constará el nombre completo de la profesional y el nosocomio donde se desempañaba como médica pediatra, aportando para tal fin sus usuarios”, expone el escrito.

Horas más tarde Stefanía Alba Nájera, abogada de Rodas, recibió las capturas de redes sociales donde C.M. pidió perdón, por lo que se dejó constancia que cumplió con lo ordenado.

“Estamos muy conformes con la resolución en tanto representó una salida alternativa sin dejar de lado el caso”, manifestó Nájera en diálogo con este medio.

“Es importante aclarar que la imputada se mostró arrepentida y estuvo predispuesta en todo momento”, subrayó.

Hasta el momento Rodas no volvió a trabajar debido al miedo que tenía producto de las amenazas recibidas tras el conocimiento del caso.

En el marco de la investigación penal y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la audiencia de mediación celebrada ante el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, deseo expresar públicamente mis disculpas a la Dra. María Florencia Rodas, Médica Pediatra que se desempeñara en la guardia pediátrica de la localidad de Verónica.

Lamento profundamente que mis expresiones hayan afectado su honor, su imagen personal y profesional, causando un perjuicio profesional y un gran malestar personal. Haber puesto en duda su labor diligente fue errado, ya que actuó de manera protocolar, correcta y sin omitir acción alguna respecto la atención de mi hija.

Por ello, le ofrezco mis sinceras disculpas, manifestando mi respeto hacia su persona y hacia el ejercicio de su profesión, comprometiéndome a no reiterar conductas que puedan generar situaciones similares. (NA)