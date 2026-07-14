Citaron a un custodio para que declare en el juicio por la muerte de Maradona

Un custodio que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declarará este martes en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron que se trata de Julio César Soria, quien visitó al paciente en la residencia del barrio cerrado San Andrés, donde permaneció tras recibir el alta de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Soria rotaba los turnos cada semana junto a Julio César Coria y Marcelo "Chori" Domínguez en la vivienda de Benavídez. Se espera que el testigo recuerde cómo observó al célebre futbolista, su estado de ánimo, la atención que recibía por parte de los enfermeros y si se comunicaba con el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Coria declaró el jueves pasado en los tribunales de San Isidro ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Reconoció haberle practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció, y recordó que el 24 acudió al baño para “higienizarse”.

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El exjefe de la seguridad de Diego había sido detenido en el primer juicio, anulado por supuesto falso testimonio, y después recuperó la libertad.

En tanto, allegados a la defensa de Díaz, el especialista en el tratamiento de adicciones, consignaron que el imputado podría volver a comparecer el jueves 15.

El médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; Luque, Cosachov y Díaz se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, proceso que está demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho. (N/A)