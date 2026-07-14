Shakira encabezó un llamado para la reconstrucción educativa en Venezuela
La estrella colombiana difundió una iniciativa para recaudar fondos destinados a la educación de miles de niños venezolanos tras los terremotos.
La estrella colombiana Shakira difundió un comunicado y un llamado a la solidaridad para atender la crisis educativa que atraviesa Venezuela tras los múltiples terremotos que golpearon al país. Según reveló, la catástrofe destruyó más de 430 establecimientos escolares.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la artista se encargó de visibilizar la situación que afecta a miles de niños y pidió a funcionarios importantes que aporten a la causa.
"Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes", expuso la cantante en su pedido de colaboración.
En la misma línea reveló que pudo hacer grandes avances junto a la organización Global Citizen —la misma que difunde la FIFA— gracias a la respuesta de líderes como el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ya han realizado donaciones al "Fondo para la Educación FIFA Global Citizen".
Si bien destacó la ayuda, la colombiana dijo que se precisan más donaciones: "Presidente Macron de Francia y canciller Merz de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor". (NA)