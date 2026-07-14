Shakira encabezó un llamado para la reconstrucción educativa en Venezuela

Si bien destacó la ayuda, la colombiana dijo que se precisan más donaciones

La estrella colombiana Shakira difundió un comunicado y un llamado a la solidaridad para atender la crisis educativa que atraviesa Venezuela tras los múltiples terremotos que golpearon al país. Según reveló, la catástrofe destruyó más de 430 establecimientos escolares.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la artista se encargó de visibilizar la situación que afecta a miles de niños y pidió a funcionarios importantes que aporten a la causa.

"Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes", expuso la cantante en su pedido de colaboración.

En la misma línea reveló que pudo hacer grandes avances junto a la organización Global Citizen —la misma que difunde la FIFA— gracias a la respuesta de líderes como el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ya han realizado donaciones al "Fondo para la Educación FIFA Global Citizen".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien destacó la ayuda, la colombiana dijo que se precisan más donaciones: "Presidente Macron de Francia y canciller Merz de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor". (NA)