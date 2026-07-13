Festejando y fumando un habano, Insaurralde vio el triunfo argentino en la casa de un empresario

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde miró el partido de la selección argentina de fútbol contra el combinado suizo no solamente con el empresario Rodrigo Fernández Prieto y con el financista libertario Juan Nápoli, sino además con Ricardo "Ricky" Lemos Arias, empresario de la noche que es hermano del camarista federal de La Plata Roberto Lemos Arias, quien intervino en el expediente denominado "Yategate".

Este magistrado de la Cámara Federal de La Plata firmó un fallo que disponía la inhibición general de los bienes del dirigente peronista y de Sofía Clerici, protagonistas del escándalo de corrupción y enriquecimiento ilícito que estalló con la difusión de las imágenes de ambos en un yate de lujo en Marbella, España.

"Ricky" Lemos Arias, dueño de boliches en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, aparece en el video debajo de Insaurralde, sentado en un sillón y vistiendo una camiseta de la Selección Argentina con el dorsal 10 estampado en el pecho.

Al lado suyo aparece, con la camiseta alternativa, otro empresario de la noche porteña: Marcelo "Mini" Vázquez.

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El encuentro donde Insaurralde aparece festejando el triunfo argentino junto a un grupo numeroso de personas se llevó a cabo en el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Flopy Tesouro, y empresario dedicado al rubro de las construcciones, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La filtración del material audiovisual fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien relató que la reunión privada congregó a más de 25 personas vinculadas principalmente al sector del real estate, la arquitectura, las leyes y las finanzas.

En las filmaciones se observa a Insaurralde vistiendo una remera negra, ubicado en un sector del living junto al anfitrión, fumando un habano y cantando canciones de la Selección argentina en medio del fervor por el avance del conjunto nacional a las semifinales de la Copa del Mundo.

Entre la lista de asistentes que trascendieron de dicho encuentro en Puerto Madero figuraban corredores inmobiliarios provenientes de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, abogados y figuras del ámbito financiero como Juan Ignacio Nápoli, entre otros allegados al círculo de negocios del dueño de casa.

Imputado

El ex intendente de Lomas de Zamora se encuentra imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El expediente judicial acumuló en el último tiempo peritajes patrimoniales sobre los ingresos de Insaurralde, de su círculo familiar y de su exesposa, Jésica Cirio, enfocados en determinar la consistencia de sus bienes y en verificar la presunta existencia de un millonario acuerdo de divorcio que habría incluido transferencias de fondos al extranjero.

Hasta el momento, la causa avanza con el dictado de inhibiciones generales de bienes y la prohibición de salir del país para los principales involucrados, mientras el juzgado aguarda las respuestas a los exhortos internacionales enviados a España, Uruguay y Estados Unidos. (con información de NA)