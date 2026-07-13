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Mundial FIFA 2026.

Un estadounidense será el árbitro de la semifinal de Argentina ante Inglaterra

El partido se jugará el miércoles a las 16.

La FIFA confirmó esta noche el equipo arbitral para el histórico partido entre Argentina e Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026, que se jugará el miércoles a las 16.

El juez principal del encuentro será el estadounidense Ismael Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes.

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Mientras que el cuarto árbitro y el reserva serán los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni, respectivamente.

Para Elfath este será su tercer encuentro en la actual cita mundialista, ya que también pitó en el empate entre Países Bajos-Japón, la victoria de España sobre Uruguay, ambos en la fase de grupos, y en el triunfo de Noruega ante Brasil, por los octavos de final.

Además, también tuvo participación en Qatar 2022 y tiene una larga experiencia a nivel internacional en el Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América, Juegos Olímpicos -en 2021 fue el árbitro del España-Argentina en Tokio- y habitualmente dirige partidos de la Liga de fútbol estadounidense (MLS).

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