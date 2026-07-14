Joaquín Levinton reversionó Wonderwall para alentar a la Selección argentina

A horas de que Argentina se enfrente a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, el cantante Joaquín Levinton dio a conocer su versión del clásico Wonderwall de Oasis con una letra en español para alentar a la Selección argentina de cara al partido.

La canción de los hermanos Gallagher fue adoptada por la hinchada inglesa para apoyar a su selección. Ahora, la nueva versión de Levinton tiene como fin hacer que la tribuna argentina sea quien cante más fuerte.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el líder de Turf difundió su reversión de la melodía inglesa y etiquetó a los hermanos Gallagher junto a una sutil amenaza. El mensaje viene horas después de que Liam Gallagher haya reconocido estar "asustado" por el resultado del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

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Vestido con una camiseta de la Selección argentina y con sus anteojos negros característicos, el artista escribió "Be scared", que se traduce como "Estén asustados".

La canción, que no tardó en viralizarse en las distintas redes sociales, está cargada de simbolismos argentinos, como también de hechos históricos, como el resultado del Mundial 86 con Diego Armando Maradona como figura.

“Inglés, te digo que otra vez quedás afuera del Mundial. Como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la selección", dice la letra de la nueva canción de Levinton.

“Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos, por eso te digo a vos, querida Selección ¡vamos a ganar la semifinal!”, continúa la melodía.

En la parte más replicada del clásico de Oasis, Levinton decidió escribir: "Por el Diego, que nos guía desde el cielo. Y con Lionel, campeones otra vez".

La reversión de Joaquín Levinton ya se perfila como una de las más comentadas en redes sociales, generando miles de reacciones de los usuarios emocionados por la semifinal que se disputará el miércoles a las 16:00 y que definirá la continuidad de la Selección en la Copa del Mundo. (NA)