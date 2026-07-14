Gran Hermano: Manuel fue eliminado y quedó definido el grupo que sigue en carrera

La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva despedida. En la 21° gala de eliminación, transmitida este lunes 13 de julio por Telefe, Manuel Ibero quedó eliminado por decisión del público luego de caer en el esperado versus frente a Luana Fernández.

La placa de esta semana fue con voto negativo y, a medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando a los participantes que lograban continuar en competencia.

Cómo fue la definición de la gala

Los primeros en salir de placa habían sido Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto, mientras que durante la gala del lunes también aseguraron su permanencia:

• Juan Carlos López (0,1 % de los votos).

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• Emanuel Di Gioia (0,4 %).

• Yisela "Yipio" Pintos (0,8 %).

• Sol Abraham (19,9 %).

Con esos resultados, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Luana Fernández y Manuel Ibero, uno de los jugadores con mayor protagonismo en las últimas semanas.

Finalmente, cerca de las 23.30, Santiago del Moro anunció que el público había decidido la salida de Manuel, quien se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia.

El mensaje de despedida de Manuel

Antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país, Manuel se mostró emocionado y aseguró que se marcha conforme con su paso por el reality.

"Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos".

Luego dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales: "Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco".

Tras sus palabras, Gran Hermano le agradeció por el tiempo compartido dentro de la casa.

Una nueva eliminación en la recta final

La salida de Manuel llega cuando el juego entra en su etapa decisiva y cada gala tiene mayor impacto en la definición del certamen.

En las últimas semanas, la competencia ya había tenido eliminaciones, expulsiones y abandonos que modificaron por completo la estrategia de los participantes, por lo que cada voto del público adquiere un peso determinante.

Con un nuevo jugador fuera de carrera, el grupo de participantes se reduce y la expectativa crece de cara a las próximas nominaciones y a la definición de Gran Hermano Generación Dorada, que se acerca a su desenlace. (NA)