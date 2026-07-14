Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica a los 88 años

Anthony Hopkins, uno de los actores más reconocidos del cine contemporáneo y ganador de dos premios Oscar, iniciará una nueva etapa artística a los 88 años con el lanzamiento de Life is a Dream, su primer álbum de música clásica, una obra que reúne composiciones creadas a lo largo de más de seis décadas y que será publicada el próximo 21 de agosto.

El intérprete galés, célebre por papeles como el del doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes y por su actuación en El padre, presentó además el primer adelanto del disco, Bracken Road, una pieza inspirada en los recuerdos de su infancia en Margam, al sur de Gales.

Las obras fueron interpretadas por la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel y contaron con la participación de los solistas Gregorio Nieto, en violonchelo, y Sergio Tiempo, en piano. Las grabaciones se realizaron en el Alexandra Palace de Londres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}



"La música fue mi primer deseo, mi primera vocación; he compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas", expresó Hopkins al anunciar el proyecto, que calificó como uno de los mayores honores de su carrera.

El álbum reúne composiciones escritas en diferentes etapas de su vida y está inspirado en su infancia, su familia, su tierra natal y diversas experiencias personales. Entre ellas figura My Fatherland, dedicada a sus orígenes en Port Talbot y a la memoria de su padre.

Aunque esta será su primera producción discográfica de música clásica con Decca Classics, la relación de Hopkins con la composición se remonta a su niñez. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años y escribió sus primeras piezas durante la adolescencia, además de haber compuesto la banda sonora de la película August (1996), que también dirigió. En 2014 publicó un primer trabajo con obras propias interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Birmingham.

Dudamel destacó que Hopkins "es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio" y aseguró que la misma sensibilidad y profundidad emocional que caracterizan su trabajo como actor también están presentes en sus composiciones. (NA)