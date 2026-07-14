Tango en el Hospital Municipal: Gaby presenta su show "Solamente ella"

La cantante Gaby presentará el próximo jueves 16 de julio, a las 19, el espectáculo "Solamente ella" en el Aula Magna "Dr. Fernando Esandi" del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero" (Charlone 30).

La actividad marcará el debut de la Fundación del Hospital Municipal (FUNDHALL) dentro de la agenda cultural de Bahía Blanca y contará con entrada libre y gratuita.

Durante la velada, la intérprete estará acompañada por las bailarinas Gladys Calfueque y Norma Cerrudo, mientras que la producción general estará a cargo de José Valle, en el marco del ciclo "Bahía Blanca No Olvida".

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Gaby cuenta con una trayectoria de más de dos décadas vinculada al tango. Además de su carrera como cantante, es autora, compositora, escritora, guionista y licenciada en Ciencias de la Comunicación. También integra la Academia Nacional del Tango y ha editado ocho discos y un DVD de distribución internacional.

Desde 2012 impulsa "Divertango", un proyecto educativo que acerca el tango a jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias de la región mediante espectáculos didácticos que recorren la historia del género, sus principales figuras y el lunfardo.

La propuesta busca acercar la música ciudadana a nuevos públicos y generar un espacio de encuentro a través del tango en un ámbito poco habitual para este tipo de espectáculos.