ATE reiteró el pedido de asueto para este miércoles por el partido Argentina-Inglaterra

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) insistió con el pedido de asueto al Gobierno Nacional por el partido que disputará este miércoles la Selección argentina contra la de Inglaterra, correspondiente la semifinal de la Copa del Mundo.

Con la firma del secretario general, Rodolfo Aguiar, el gremio le envió una carta al presidente Javier Milei, con copia al secretario de Trabajo Julio Cordero, para que “el cese de tareas" destinado a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional y a los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, comience a las 12 del mediodía.

“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, aseguró Aguiar.

En la misma línea, sostuvo que dicho pedido es para que los empleados estatales "puedan estar a la tarde junto a sus familias", con el compromiso de "garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir”.

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Además, el sindicato justificó este pedido con un paralelismo vinculado a los feriados por las fiestas de fin de año o las fechas patrias, al mismo tiempo en que comunicó que distintas instituciones "ya adaptaron sus jornadas" para permitir el seguimiento de "este hito social", por lo que consideran que el Gobierno Nacional "debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha”.

"Cabe destacar que otros gobiernos han adoptado medidas similares durante esta misma edición de la Copa del Mundo, como sucedió en Paraguay decretando feriado tras la victoria en 16avos de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido contra Egipto por 8avos de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales", indicó Aguiar en el comunicado.

El pasado martes, el gremialista le había enviado un mensaje a Milei, por redes sociales, luego del triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final, con el fin de solicitarle "asueto nacional" para festejar el resultado de la Selección.

"¿Qué hace presidente Milei? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", concluyó. (con información de NA)