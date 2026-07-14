Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.506,81 para la venta y de $1.458,22 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,83% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.536,00 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.520,00 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.950,00 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.512,11 (-0,64%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.563,08 (-0,54%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 408 puntos básicos (+0,50%).