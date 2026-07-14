Presentaron el proyecto para el nuevo Mercado Municipal

Se realizó esta mañana la presentación del proyecto de la renovación del Mercado Municipal y la plaza Lavalle, que una vez licitado y ejecutado tendrá un tiempo de ejecución estimado en 18 a 24 meses con un monto de 9000 millones de pesos con inversión privada bajo un régimen de concesión para la explotación.

"Hemos culminado para nosotros un hito importante para la refundación del Mercado Municipal, un lugar importante del casco urbano en el centro histórico de Bahía Blanca que queremos recuperar, no solamente como patrimonio histórico sino también como un lugar de esparcimiento para los bahienses", indicó el intendente Federico Susbielles.

"Hace aproximadamente un año realizamos la adjudicación de ese concurso y nos pusimos a trabajar en lo que tiene que ver en transformar esa idea en un proyecto ejecutivo licitable, que es lo que hemos terminado hace aproximadamente una semana, que va a generar una intervención integral, con las condiciones que el municipio va a poner para intervenir en ese ámbito, tanto en la plaza aledaña como también en el mercado".

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Con el proyecto concluido, desde el Municipio buscan financiación para la licitación de las diferentes etapas: "Lo que vamos a trabajar ahora es una iniciativa privada, a futuro público-privada, en la cual vamos a buscar inversores que tengan una concesión sobre el lugar para la explotación, con una visión gastronómica, también de un mercado de provisiones y, por supuesto, cultural".

"En los próximos 90 días la idea es terminar este proyecto y poder llamar a licitación", finalizó Susbielles.

El secretario de Planeamiento Urbano, José Zingoni, indicó que este paso es fundamental para avanzar en la concreción del proyecto y verlo efectivo:

"En este momento podemos contar con un proyecto ejecutivo concreto. Esto significa entender qué es lo que hay que hacer y de qué costo estamos hablando para hacerlo. El paso fundamental que también se da es involucrar a la iniciativa privada, porque no se trata solo de rescatar un edificio o un espacio verde si no de potenciarlo y de llevar adelante el desarrollo de toda una zona", afirmó.

La mirada del funcionario estuvo puesta en los privados a los que calificó de claves, no solo para el financiamiento si no para integrar ideas que sean positivas para relanzar el lugar:

"Creo que estamos en un camino muy concreto, claro y con todas las expectativas de que esto pueda continuar en esta asociación público-privada de una idea de desarrollo de este sector, pero que también tiene su continuidad con otros proyectos que se vienen trabajando dentro de todo el área central en otras partes", aseguró.

Por último, Gustavo Trankels remarcó los tiempos de trabajo y el tiempo invertido para la concreción del proyecto:

"Nos pusimos a trabajar durante más de 12 meses, 13 profesionales, 7.000 horas de trabajo y como resultado de esa tarea se crearon 360 planos, más de 1.400 hojas de informes técnicos, 2.400 hojas de anexos y nos da como resultado un proyecto con certezas, es decir, una línea de trabajo para el Municipio con respecto a cómo intervenir el Mercado Municipal, y al inversor también le da claridad y certeza con respecto a cada uno de los detalles que hay que hacer a nivel constructivo y de servicios para volver a recuperar esa infraestructura que son más de 11.000 metros cuadrados de superficie que hay que intervenir y recuperar", sostuvo.

El intendente indicó que en paralelo a que se van trabajando en los pliegos, se realizará una ronda de consultas para inversores por un plazo de 30 días: "Sabemos que en la ciudad hay gente que trabaja en el sector privado, en el sector gastronómico, para también plantear cuál va a ser el modelo del negocio aplicable y cuáles van a ser los años de concesión que el municipio va a dar".

"Los oferentes van a tener que hacer una obra conforme a lo que el municipio está planteando, que resguarda el patrimonio y lo pone en valor para el disfrute de la comunidad y, a cambio de estas circunstancias, van a tener para su explotación la concesión de los diversos espacios gastronómicos y culturales", indicó.

Para finalizar, Susbielles remarcó la importancia de la inversión que ronda los 9000 millones de pesos y que el sector privado podrá hacerlo con un proyecto razonable y con beneficios para todos los sectores de la comunidad:

"El costo global va a oscilar en los 9.000 millones de pesos. Es un número importante para el Municipio, por eso no se realiza con inversión propia, pero creemos que es factible para una inversión privada, que va a poder explotar más de 10 espacios gastronómicos o de provistas en el lugar".

"Entendemos que es viable, razonable y que vamos a tener oferentes para poder recuperar, en un formato acorde a los tiempos que corren, un lugar clave de la ciudad y además también comprender que el Municipio tiene otras cosas que priorizar en esta etapa de reconstrucción de la ciudad", finalizó