Se fue un nacional y llega un brasileño para Olimpo; una baja en Alem y un regreso en Pacífico

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Mientras Napostá y Bahiense del Norte se encuentran definiendo el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, los clubes que finalizaron anticipadamente su participación tiene el foco puesto en lo que viene.

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En tal sentido, Olimpo confirmó al brasileño Alex Manica, que viene de jugar en Puente Alto, de Chile.

"Nos puede dar presencia interior y experiencia. Es un 2m04 que rebotea y tiene 28 años", le especificó a "La Nueva" su entrenador, Ezequiel Zani.

En tanto, el aurinegro sufrió la baja de Francisco Michelli, el escolta que jugó el primer tramo y emigró a Sportivo Peñarol, en Rosario del Tala, Entre Ríos.

Otro que también emigró al mismo equipo fue Lucas Desbat, tras dejar una muy buena imagen en su paso por Alem.

En el verdirrojo, el que llegará, tal cual lo anunciado en su momento, es el base Franco Ruesga.

En tanto, Tomás Zagarzazu regresó a Pacífico, donde jugó la temporada 2025.

El interno estuvo en Deportivo Roca participando en la Liga Federal.

Mientras que Barrio Hospital no tendrá para esta parte del año a Joaquín Godio, por motivos personales, y evalúan la posibilidad de poder retener a Francisco Anaya.