Agustín Vernice ganó en Canadá y logró la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Tras una gran presentación en la Copa del Mundo, el palista Agustín Vernice se quedó con la prueba de K1 1000 en el Panamericano de canotaje y obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos que se desarrollarán el año que viene en Lima.

El nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría alcanzó la final A de su distancia favorita y se consagró campeon panamericano en Montreal, Canadá.

Vernice se impuso primero en la serie, con un tiempo de 3:37.15. Ya en la definición, frenó los cronómetros en 3:31.27 para subirse a lo más alto del podio, dejando atrás al uruguayo Matías Ezcurra (3:33.29) y al local Laurent Lavigne (3:36.04).

Según las reglas de clasificación de Lima 2027, también se aseguraron plaza quienes arribaron en la cuarta y quinta colocación: el estadounidense Cole Jones y el chileno Julián Cartes, respectivamente.

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Además, con esta conquista, Agustín sumó una considerable cantidad de puntos para el ránking olímpico y está un paso más cerca de Los Ángeles 2028.

La participación nacional en el Panamericano continuará hoy con la presentación de Brenda Rojas, Candelaria Sequeira, Lucía Aziz, María Garro, Paulina Hus, Agustín Sánchez, Aramis Sánchez Ayala, Baltazar Itria, Bautista Itria, Gonzalo Carreras, Ruben Voisard y Santiago Piedras.

Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe), que también darán plazas (12) para Lima 2027.

Para el actual ciclo olímpico, la Federación Internacional de Piragüismo presentó un nuevo sistema de clasificación de cara a La28.

De acuerdo a lo explicado, el elemento central del nuevo sistema es una clasificación olímpica que convertirá las pruebas más importantes del canotaje.

Se han asignado un total de 236 plazas para la prueba en aguas tranquilas, mientras que se otorgarán 82 plazas para el slalom. De estas plazas, el país anfitrión recibirá cuatro y dos, respectivamente.

La clasificación se desarrollará en dos fases. La primera servirá como vía principal para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, otorgando 162 plazas: 81 para hombres y 81 para mujeres. Otras 72 plazas, repartidas equitativamente entre hombres y mujeres, se decidirán directamente mediante las pruebas de clasificación continentales.

La clasificación olímpica consta de 10 clasificaciones independientes, una para cada evento del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y se otorgan puntos a los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

Este enfoque basado en las naciones está diseñado para intensificar las rivalidades y garantizar una fuerte competencia durante todo el período de clasificación.

El periodo de clasificación se extenderá desde el 20 de abril de 2026 hasta finales de 2027, e incluirá los Campeonatos Mundiales de Piragüismo en Aguas Tranquilas de la ICF de 2026 y 2027, así como seis Copas Mundiales de Piragüismo en Aguas Tranquilas de la ICF y dos Campeonatos Continentales por continente a lo largo de las dos temporadas.

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) puede contabilizar un máximo de ocho resultados por clasificación, los cuales deben provenir de ocho competiciones diferentes. Para fomentar la competencia y la diversidad a nivel mundial, no se podrán contabilizar más de seis resultados procedentes de competiciones celebradas en el mismo continente.

En las pruebas de botes de tripulación, los puntos de clasificación solo se pueden obtener en las disciplinas olímpicas correspondientes: K4 500 m, K2 500 m y C2 500 m. En las categorías de botes individuales, todas las pruebas de clasificación olímpica contribuyen al total de puntos, y solo se contabiliza el mejor resultado individual de cada Comité Olímpico Nacional en cada competición.

Las plazas de cupo otorgadas a través del Ranking Olímpico se distribuyen de la siguiente manera:

K4: 11 NOC de al menos cuatro continentes que obtienen cuatro plazas de cuota cada uno.

K2: cuatro NOC obtienen dos plazas de cuota cada uno (los NOC calificados para K4 no son elegibles).

K1: seis NOC obtienen una plaza cada uno (con un máximo de cinco NOC calificados para K4 que pueden obtener una plaza K1).

C2: ocho NOC obtienen dos plazas de cuota cada uno.

C1: cinco NOC que obtienen un cupo cada uno.

Los Comités Olímpicos Nacionales (CON) que obtengan plazas mediante la Clasificación Olímpica no podrán competir en las clasificatorias continentales de la misma categoría, lo que aumenta aún más la importancia de los eventos de clasificación e intensifica la competencia.