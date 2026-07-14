Cortes de agua: qué barrios estarán afectados este miércoles y jueves en Bahía Blanca
ABSA informó que realizará trabajos de intervención en la red en distintos puntos de la ciudad, en el marco de obras de recambio de cañerías.
ABSA informó que este miércoles y jueves se llevarán a cabo intervenciones en la red de agua en distintos puntos de Bahía Blanca, en el marco de las obras de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
El miércoles, las tareas se desarrollarán en el barrio Harding Green, en las intersecciones de Gambartes y Araucanos, y de Malharro y Araucanos.
Como consecuencia, el suministro de agua se verá afectado en Harding Green, Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo.
En tanto, el jueves 16 se realizarán desempalmes de cañerías en Sixto Laspiur y sus cruces con Roca, Gorriti y Rondeau, además de la intersección de 9 de Julio y Moreno.
En esa jornada, la afectación del servicio comprenderá el sector delimitado por las calles Sixto Laspiur, Charlone, Castelli y la avenida Colón.
Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar reservas de agua para afrontar el período de interrupción del servicio y utilizarla únicamente para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.
Ante inconvenientes, ABSA recordó que los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o realizar consultas a través de sus redes sociales en Facebook y Telegram.