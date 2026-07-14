Cortes de agua: qué barrios estarán afectados este miércoles y jueves en Bahía Blanca

ABSA informó que este miércoles y jueves se llevarán a cabo intervenciones en la red de agua en distintos puntos de Bahía Blanca, en el marco de las obras de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

El miércoles, las tareas se desarrollarán en el barrio Harding Green, en las intersecciones de Gambartes y Araucanos, y de Malharro y Araucanos.

Como consecuencia, el suministro de agua se verá afectado en Harding Green, Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo.

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En tanto, el jueves 16 se realizarán desempalmes de cañerías en Sixto Laspiur y sus cruces con Roca, Gorriti y Rondeau, además de la intersección de 9 de Julio y Moreno.

En esa jornada, la afectación del servicio comprenderá el sector delimitado por las calles Sixto Laspiur, Charlone, Castelli y la avenida Colón.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar reservas de agua para afrontar el período de interrupción del servicio y utilizarla únicamente para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

Ante inconvenientes, ABSA recordó que los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o realizar consultas a través de sus redes sociales en Facebook y Telegram.