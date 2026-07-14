Tierras Argentinas: un menor quiso cobrar a la fuerza una deuda de otro chico

La zona del hecho, en Simón Bolívar al 1.900.

Un joven de 17 años fue arrestado porque supuestamente trató de cobrar una deuda de uno de 14, tras ingresar por la fuerza en su casa, en el barrio Tierras Argentinas.

El delito se originó anoche, en Simón Bolívar al 1.900. Personal del Comando de Patrullas intervino en la acción tras un llamado al 911 y aprehendió al adolescente, que no fue identificado por razones legales.

Le imputaron los delitos de violación de domicilio, lesiones leves y daño, porque provocó destrozos en la vivienda.

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"El joven ingresó por una ventana, presuntamente con intenciones de confrontar a un adolescente de 14 años por una supuesta deuda de dinero", confirmó una fuente policial.

Según las actuaciones, el chico que vive en la casa observó la maniobra y dio aviso a su madre.

Ya en el interior de la vivienda, el mayor se enfrentó al otro joven y hasta extrajo una ganzúa de entre sus prendas, con intenciones de atacarlo. De hecho, le provocó al otro menor heridas en el torso.

Antes de intentar retirarse, el visitante ocasionó daños al golpear un televisor de 32 pulgadas. Finalmente, fue reducido por familiares del más chico y luego entregado a la Policía.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado dee Garantías del Joven Nº 1.