Robaron importantes elementos de la Fundación Huellas de Equinoterapia

La Fundación Huellas de Equinoterapia denunció que durante el fin de semana sufrió la sustracción de valiosos elementos que utilizan para desarrollar la actividad en el predio de la Sociedad Rural.

María Emilia Bianco, responsable de la ONG, describió que desconocidos violentaron candados de un contenedor y se apoderaron de 3 monturas especiales, cojinillos de cuerito natural color marrón, embocaduras (frenos, bridones partidos y bridones Pessoa), cabezadas, riendas y fustas.

"Creemos que también fueron sustraídos otros elementos. Sin embargo, al tratarse de materiales de uso cotidiano y almacenados junto a otros equipos, aún no hemos podido determinar con exactitud el total de lo robado. Es posible que, con el transcurso de los días, vayamos detectando nuevas faltantes a medida que necesitemos utilizarlos", señaló.

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Explicó que el hecho fue denunciado en la comisaría Quinta y que decidieron la colocación de cámaras de vigilancia y un sistema de alarma perimetral.

"A pesar de este difícil momento, continuaremos trabajando con el mismo compromiso de siempre. Por ello, hemos decidido adelantar el lanzamiento de nuestro Bono Contribución Anual, cuyo sorteo, como cada año, se realizará el primer fin de semana de octubre, en el marco de la Exposición Rural de Bahía Blanca", indicó Bianco.

"Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a recuperar el equipamiento indispensable para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan continuar con sus tratamientos", siguió diciendo.

Aquellos que quieran colaborar con la entidad pueden hacerlo al alias huellas.equino.bahia, a nombre de Fundación Huellas Equinoterapia Bahía Blanca.