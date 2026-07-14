Rosario, en camino para ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Tras cumplir todos los requisitos y entregas de dossiers de candidatura por parte de los Comités Olímpicos Nacionales, Panam Sports oficializó a Rosario, Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá como candidatas para organizar los Juegos Panamericanos Junior de 2029.

En el proceso de elección, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico de Panamá cumplieron con todos los requisitos solicitados por Panam Sports, que incluía, entre otras cosas, el presupuesto operativo estimado.

"Estamos muy contentos y orgullosos que tres grandes ciudades de nuestro continente hayan demostrado interés por albergar la cita multideportiva juvenil más importante de las Américas en 2029. Son tres ciudades hermosas, que poseen una importante infraestructura deportiva, donde se vive el deporte con mucha pasión y lo más importantes, las tres poseen Comités Olímpicos Nacionales muy comprometidos con el movimiento y con el desarrollo deportivo de nuestra región", señaló Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sports.

Tras esta oficialización, se integrará una Comisión de Evaluación la cual procederá a la revisión de los dossiers presentados y se harán las visitas técnicas respectivas a cada una de las ciudades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cabe señalar que durante la Asamblea General de Centro Caribe Sports, programada para el 22 de julio en Santo Domingo, República Dominicana, se aprovechará la ocasión para que las tres ciudades candidatas hagan una presentación a los Comités Olímpicos Nacionales.

La votación final para determinar la ciudad sede de los III Juegos Panamericanos 2029, se realizará en la LXIV Asamblea General de Panam Sports que celebrará en Lima, Perú, los días 27 y 28 de agosto de 2026.

Quien quede designada, continuará un legado que comenzó en Cali 2021 y que siguió cuatro años después en Asunción 2025, evento que cubrió La Nueva.

Al margen, Rosario se prepara por estas horas para ser una de las sedes principales de los próximos Juegos Suramericanos. La mayor actividad irá en la ciudad de la bandera, en Santa Fe capital y en Rafaela.

El evento, que irá del 12 al 26 de septiembre, contará con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)