Los Ángeles, los Juegos Olímpicos y una sensacional oportunidad para 60 mil personas

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Ver los Juegos Olímpicos tirado en el sillón de casa es magnífico, siempre y cuando se goce del tiempo necesario o se pueda esquivar un poco el manto de responsabilidades diarias. Son (un poco más de) dos semanas a puro deporte, en el nivel más alto del planeta y con un muntón de argentinos dejando la bandera bien arriba, a puro sacrificio.

No obstante, hay una manera de vivir el evento con participación directa, sumado a una elevada cuota de adrenalina y emoción: siendo parte. Entonces, quienes no tienen la posibilidad de competir o no cumplen ninguna labor en el mundo olímpico, tienen cada cuatro años una forma de involucrarse.

Ser voluntario es estar en el corazón de los Juegos, colaborar con su organización y recibir un sinfín de recompensas, tangibles y de las inolvidables. Hay una frase que describe su importancia: "Sin atletas no hay Juegos Olímpicos; sin voluntarios, tampoco".

El programa de Los Ángeles 2028 prevé que se necesitarán 60 000 voluntarios para garantizar el funcionamiento impecable de los Juegos y las solicitudes se abrirán este martes 14 en el sitio web oficial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las tareas a legir abarcan desde guiar a invitados y atletas hasta funciones más especializadas, como brindar servicios médicos y de traducción. Así, un instante, una interacción, un simple “bienvenido, ¿puedo ayudarle?”, puede convertir una experiencia ordinaria en una extraordinaria.

Personas de todas las capacidades podrán anotarse siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

· Tener 18 años o más al momento de presentar la solicitud.

· Dominar el inglés (oral y escrito).

· Estar disponible para un mínimo de 10 turnos no consecutivos (de aproximadamente ocho horas cada uno) durante el período de los Juegos Olímpicos de 2028 (de marzo al 3 de agosto de 2028, porque alguna stareas son previas a la competencia) o el período de los Juegos Paralímpicos (de agosto a septiembre de 2028).

· Estar presente en una de las siguientes ubicaciones durante los Juegos: Los Ángeles y sus alrededores, Oklahoma City, Nueva York, Columbus, Nashville, San Luis, San José o San Diego, ya que en algunas ciudades habrá fútbol, por ejemplo.

Categorías y roles

Los puestos de voluntariado abarcan una amplia gama de funciones y responsabilidades en ocho categorías distintas, y algunos de ellos requieren cualificaciones especializadas.

Los roles se dividen en las siguientes categorías: Ceremonias, Comunicaciones, Conducción, Experiencia, Servicios Médicos, Operaciones, Deporte y Tecnología.

Evaluación

Si te seleccionan en la etapa inicial, recibirás una invitación al Centro de Experiencia del Voluntariado en Los Ángeles para participar en una evaluación presencial. Si pasas a esta etapa y no resides en Los Ángeles, tendrás a tu disposición una experiencia virtual.

Oferta y aceptación

Si resultas seleccionado, se te notificará por correo electrónico y recibirás una oferta en el portal de voluntariado de LA28 durante los Juegos.

Capacitación

Todos los voluntarios participarán en un programa de capacitación integral que incluirá entrenamientos específicos tanto para la función que desempeñarán como para la sede en la que trabajarán, adaptados a las responsabilidades de cada rol asignado.

Si bien los beneficios exclusivos que tendrán los voluntarios durante los Juegos se publicarán este martes, junto al lanzamiento de la plataforma de inscripción, por experiencia propia y por haber cubierto Juegos Olímpicos como periodista acreditado puedo dar fe de varias cuestiones.

Primero, quienes sean seleccionados tendrán acceso a comidas diarias, relacionadas al horario de trabajo. Así, contarán con desayuno y almuerzo o, en su defecto, una colación y la cena.

Además, serán íntegramente vestidos con la ropa oficial, cuyo diseño no ha sido revelado aún. Suele estar compuesto de un par de remeras, un abrigo, una campera impermeable, una gorra, una mochila, uno o dos pantalones, pares de medias y hasta zapatillas.

El tercer punto importantísimo es que los voluntarios suelen gozar de un pase libre en el sistema de transporte público, por lo cual trasladarse en la sede designada no implica cargar con un gasto extra.

Asimismo, si bien generalmente no es específicado de antemano, los voluntarios reciben una serie de regalos a manera de incentivo, a medida que van pasando los días. Por ejemplo, en ediciones anteriores ha habido relojes, stickers, botellas recargables, llaveros, pines y hasta entradas para presenciar alguna competencia.

Eso sí, tal como lo indica la palabra, el voluntario no es remunerado económicamente por su servicio. Y tampoco, salvo que LA28 sorprenda, están incluidos los pasajes aéreos para quienes llegan de distintas partes del mundo, ni el alojamiento.