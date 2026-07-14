Vóleibol: Las Panteritas concentrarán y jugarán amistosos en Bahía Blanca

El seleccionado argentino femenino Sub 19 de vóleibol, Las Panteritas, realizará una concentración en Bahía Blanca desde el 20 al 26 de julio próximo, en el que realizará cuatro partidos amistosos y servirá como preparación para el campeonato Mundial de la categoría.

La concentración estará organizada por el club Olimpo y en el plantel albiceleste estará la local Abril Faiazzo.

Durante el desarrollo de la misma, Las Panteritas disputarán un par de partidos amistosos por día. el viernes 24 y el domingo 26, respectivamente, frente a Bahiense del Norte y Olimpo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas se conseguirán los días martes, jueves y viernes en el Club Olimpo.