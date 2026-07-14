De Paul, en la previa del partido contra Inglaterra: "Este tipo de partidos me entusiasma mucho"

Rodrigo de Paul, mediocampista de la Selección argentina, palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y reconoció que "este tipo de partidos me entusiasma mucho".

En dialogo con la prensa durante el entrenamiento que se llevó a cabo en Atlanta, de Paul reconoció que este tipo de enfrentamientos le generan "mucha adrenalina y felicidad".

Con respecto al hecho de haber llegado a las semifinales, el mediocampista de la “Albiceleste” destacó que “es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, así que estamos muy felices de todo el proceso”.

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De todas maneras, aclaró que “obviamente queremos más, como todos. Esa es la mentalidad que tenemos para preparar bien el partido de mañana y dejar todo lo que tengamos, que al final es lo más importante”.

Con respecto a la selección inglesa, analizó: “Es una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, una gran selección. Estamos muy motivados y con muchas ganas de jugar... Siempre el partido que está delante termina siendo el más importante”.

Por último, detalló que “con la tecnología y con todo lo que hay, creo que no hace falta pertenecer a una liga para conocer al rival que enfrentamos. Tanto nosotros como ellos conocemos las debilidades y virtudes de cada selección".